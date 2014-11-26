تويتر النجوم: أصالة حزينة ونانسي تحقق حلم طفلة مريضة

"تويتر" النجوم هذا الأسبوع كان بمجمله حزين، فالفنانة أصالة لا تزال تعيش حزن رحيل شقيقها أيهم، ونانسي عجرم تلقت رسالة من طفلة مريضة بالسرطان، أما نادين نسيب نجيم فتعرضت لهجوم قاس وردّت عليه بطريقتها.

فبعد وفاة شقيقها، عبّرت الفنانة أصالة عن الأيام الحزينة التي تعيشها، فغردت عبر "تويتر": "لايسعني الكلام لأبوح بما أشعر فأنا في هذه الأيام الحزن ذاته"، وأضافت: "الموت حق علينا ولكن ما أصعبه"، كما غيرت صورتها الشخصية على "تويتر" وبدلتها بصورة شقيقها الراحل.

من جهتها، قامت الفنانة أحلام التي تعتبر من أنشط الفنانات على "تويتر" بمساندة زميلتها هيفا حسين بعد قرصنة حسابها الرسمي على "تويتر"، ونشرت صورة لحساب هيفا الحقيقي. كما أعلنت أحلام أن قناة الـMBC ستتكفل بمصاريف رحلة نقاهة إلى لندن سيقوم بها مشتركو "أراب أيدول"، فغردت: "مشتركين أرب ايدول كلهم الى لندن جوله نقاهه الى لندن والله mbc غيرررررررررررررررررر".

وبدا أن أحلام سعيدة بالرحلة أكثر من المشتركين أنفسهم.

ومن أجواء برامج الهواة أيضاً، دعت الفنانة العراقية النصف مغربية لجهة الأم شذى حسون، الجمهور إلى التصويت لابتسام المشتركة المغربية في ستار أكاديمي، مغردةً: "لعيون جمهور ابتسام أتمنى تصوتولها رغم اني متاكدة انها راح ترجع و تذكروا كلامي ️احبكمgo go go".

أما نانسي، فوعدت بتحقيق حلم طفلة في الأردن مصابة بمرض السرطان، من خلال زيارتها إلى المستشفى، بعد أن انتشر فيديو عبر "الفيس بوك" وصل إلى نانسي، تبدو فيه الطفلة المريضة وهي تقول أن حلمها هو رؤية نانسي.

وبعد أن علمت نانسي بوصول عاصفة إلى لبنان تحمل اسمها، تساءلت عن صحة هذا الأمر فغردت: "سمعت إنو في عاصفة اسما نانسي جايي مظبوط؟

ومن أجواء الحفلات، أعلن عمر دياب وصوله إلى مطار رومانيا لإيحاء إحدى الحفلات الموسيقية هناك، أما نجوى كرم فأعلنت وصولها إلى لبنان بعد جولتها الغنائية في أستراليا.

وعلى الرغم من غيابها عن تسلم جائزتيها في "مهرجان الأغنية العربية المصورة"، وجّهت سماحة شكرها إلى إدارة المهرجان عبر "تويتر".

أما إليسا، فهنأت الفنان وائل كفوري على ألبومه الجديد، وعبّرت عن حبها الكبير له، على الرغم من أن تهئتها له جاءت متأخرة.

وبعد الهجوم الذي شنته الصحافية نضال الأحمدية على النجمة نادين نسيب نجيم، حيث وصفتها بالـ"طقطوقة" وبأنها صاحبة "عقل طاقين شروشو"، لأنها ادعت بأنها تلعب دور البطولة في مسلسل "عشق النساء" وهو دور رأت الأحمدية أنه ثانوي، ردت نادين بطريقة غير مباشرة عبر "تويتر"، من خلال عمل ريتويت لتغريدة إحدى المعجبات، أظهرت حديث نادين لإحدى المجلات، قالت فيه إنّ شخصيتها في مسلسل"عشق النسا" أثّرت في الناس على الرغم من أن المسلسل بطولة جماعية.

فيديو الطفلة الأردنية المصابة بمرض السرطان التي تطلب مقابلة الفنانة نانسي عجرم

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