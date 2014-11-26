حصة الأسد من نصيب "سجن النسا" في جوائز مونديال الإذاعة والتلفزيون

اختتم مونديال الإذاعة والتلفزيون فعالياته على مسرح النيل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ووفود الدول العربية المشاركة في فعاليات المونديال، فيما شهد حفل الختام العديد من المفاجآت الفنية التي تابعتها "سيدتي نت".

وتأخّر المهرجان عن موعده المحدد بوقت طويل، وهو ما دفع رئيس المونديال إبراهيم أبو زكري للاعتذار لكل الحضور في بداية الكلمة التي ألقاها في حفل الختام، وأكد أن التأخير كان خارج إرادته، وأن كان سبباً في انصراف عدد من الوفود لاربتاطهم بموعد طيران، وأوضح أن دروع التكريم الخاصة بهم ستصلهم.

ووجه أبو زكري الشكر لكل من شارك في المهرجان وساهم في نجاحه، كما وجه تحية خاصة للوفد العراقي على تعاونه ومساهماته في هذه الدورة.

أما بداية فعاليات المهرجان فكانت بدعوة الفنان دريد لحام ضيف شرف الدورة الحالية، للمشاركة في تكريم مجموعة من القنوات الفضائية.

ثم أقيم أوبريت "تحيا مصر"، الذي شارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد بدير، وعفاف شعيب، ونهى عادل، والمطربين: سامح يسري، وخالد علي وغيرهم.

وبعد عرض الأوبريت، كُرم نجوم الفن وعلى رأسهم عمدة الدراما الفنان صلاح السعدني والذي اشتعلت القاعة بالتصفيق له.

ومن المفاجآت الفنية، كان حضور وتكريم الفنان حسن حسني والديفا سميرة سعيد، كما تم تكريم سمية الخشاب، وسوزان نجم الدين، وإلهام شاهين، وعفاف شعيب.

وبعد انتهاء التكريمات، صعد على المسرح المخرج محمد فاضل رئيس مهرجان الإذاعة والتليفزيون، لمنح الجوائز للأعمال الفائزة في الدورة الحالية، حيث فاز الفنان محمود عبد العزيز بجائزة أفضل ممثل، فيما تسلّم الجائزة ابنه محمد، لأن عبد العزيز لك يتمكن من الحضور بسبب سفره خارج مصر.

أما مسلسل سجن النسا، ففاز بالعديد من الجوائز، حيث فازت نيللي كريم بجائزة أفضل ممثلة، ومريم نعوم أفضل سيناريو، وجمال العدل أفضل إنتاج، كما فاز مسلسل "المرافعة" بجوائز تشجيعية للفنانين تامر عبد المنعم، وباسم ياخور، ومنة جلال.

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