مصرع ثمانية عشر شخصاً في انهيار بناية.. شرقي القاهرة

لقى ثمانية عشر شخصا مصرعهم واصيب ثمانية اخرون صباح الثلاثاء في انهيار بناية سكنية في حي المطرية شرق القاهرة فيما لا يزال 7 على الاقل محتجزين تحت الانقاض، حسب ما افاد مسؤول امني .

وقال جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة ان حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في حي المطرية شرق القاهرة ارتفعت الى "15 قتيلا و 8 جرحى".

وافاد حلاوة ان "عدد الضحايا مرشح للارتفاع لان 7 اشخاص على الاقل محتجزون تحت انقاض البناية السكنية" حسب تقديرات اهالي المنطقة لعدد سكان العقار الذي تسكنه عدد من الاسر.

وكان ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة قال في وقت سابق ان "10 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 7 اخرون بعدما انهارت بناية سكنية من 8 طوابق في حي المطرية شرق القاهرة".

وكاجراء احترازي، اخلت قوات الحماية المدنية بنايتين بجوار البناية المنهارة خشية تصدعهما وانهيارهما.

وتجمهر اهالي الضحايا والمفقودين حول انقاض البناية بحثا عن ذويهم.

وسادت الفوضى محيط البناية المنهارة بسبب ضيق الشارع الذي كانت تقع فيه.

وارجعت السلطات المصرية انهيار البناية لتعلية وانشاءات غير قانونية.

وقال محمد البشلاوي رئيس نيابة شرق القاهرة بعد معاينة موقع البناية المنهارة ان الانهيار سببه "قيام صاحب معمل فى الدور الثاني بعمل تعديلات فى الإنشاء بالاضافة لقيام صاحب العقار بعمل تعلية طابقين بدون ترخيص مما أثر على سلامة العقار".وامر النائب العام بضبط واحضار صاحب البناية المكونة من سبعة طوابق ويرجح ان سكانها نحو ثلاثين شخصا.

واكدت ساكنة في البناية غادرتها قبل انهيارها بدقائق هذه الرواية.

وقالت السيدة وتدعى منى في مقابلة مع محطة "سي بي سي اكسترا" الفضائية الخاصة في موقع الحادث "هناك طابقان جرى بناؤهما حديثا في البناية. قدمنا شكاوى ولم يستمع احد لنا. هذا حرام".وهرعت الآليات الثقيلة التابعة للحماية المدنية الى موقع البناية المنهارة لازالة الانقاض فيما تجمع عدد من اهالي المنطقة حولها.وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بضبط وإحضار مالك العقار المنهار لقيامه بتشييد طابقين بالمخالفة للقانون وكذلك المهندس الذى قام بتشييد الأدوار المخالفة .

وكثيرا ما تشهد مصر انهيارات مبان نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء او تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.

وسجل خلال السنوات الاخيرة بناء كثير من الطوابق بشكل غير قانوني في مختلف مدن البلاد خلال فترة الانفلات الامني التي اعقبت فبراير 2011.

وشهدت مدينة الاسكندرية الساحلية على البحر المتوسط على وجه الخصوص عدة حوادث انهيار بنايات خلال الاشهر القليلة الماضية.

ففي كانون الثاني/يناير 2013 قتل 17 شخصا في انهيار بناية مكونة من 8 طوابق تقطنها 24 اسرة في الاسكندرية.

وفي تموز/يوليو 2012 قتل 19 شخصا في انهيار بناية من 11 طابقا في المدينة الساحلية.

من جانب آخر قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن عدد ضحايا حادث انفجار اسطوانة غاز بشارع شجرة مريم بالقاهرة، ارتفع إلى 6 قتلى، وأن سيارات الإسعاف ضمدت جراح جميع المصابين، في موقع الحادث.