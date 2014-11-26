تركي بن عبدالله: نعتز بإنجازنا الأمني في القبض على الشبكة الإرهابية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من أن ورخاء ورغد عيش هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بقدرة الأجهزة الأمنية في بلادنا وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في جلسة سموه الأسبوعية " جلسة الثلاثاء " بقصر الحكم أمس عدداً من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين يتقدمهم أعضاء مجلس منطقة الرياض .

وفي بداية الاستقبال ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على نعمه على هذه البلاد في أمنها وأمانها ورغد عيشها .

وقال سموه ( نحمد الله عز وجل على الإنجاز الأمني الذي تحقق بفضل من الله ثم بفضل جهود رجالات وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ) وأضاف سموه " ما يُحاك لبلادنا من مخططات وأعمال إجرامية بأيادي فئة ضلت عن شرع ربها القويم الذي جاء بحفظ النفوس وتحريم سفك الدماء إلا بحق ) .

وتابع سموه " إن ما تحقق من إنجاز أمني للجهات الأمنية في القبض على الجناة في حادثة قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في وقت قياسي دليل على قدرة وزارة الداخلية بعد عون الله على الحفاظ على أمن هذا الوطن ومقدراته .

وقال سموه ( إن ما أقدم عليه الجناة من جريمة بشعة أمرٌ مستنكر لا يمثل أبناء المملكة ولا يعبّر عن دين بل مسلك من مسالك الدمار والترويع وقتل الأنفس البريئة, وهو تفسير واضح عن مطامع أعداء هذه البلاد المباركة بزرع الفتن وخلخلة الأمن ).

وأكد سموه أن المملكة ولله الحمد تنعم بنسيج اجتماعي متين ووحدة صف متماسكة تجسدت من خلال زيارات المسؤولين والمشايخ والأهالي لتقديم واجب العزاء لأهالي الشهداء.

كما تطرق سمو أمير منطقة الرياض إلى مجلس المنطقة منوهاً بدوره في توحيده للجهود بين المواطنين والهيئات الحكومية للمساهمة الفاعلة في الارتفاع بمستوى المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .

وأفاد سموه, أن المجلس ساهم بشكل كبير في تحديد احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية والخدمية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة تنفيذها في مواقعها الصحيحة وتحديد أولويات المنطقة من المشاريع وتقديم العون والرؤى الصادقة في كل ما يخدم الصالح العام.

من جهته نوه رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ ابراهيم الحسني بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قيادة السلم والتآخي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي وقال الشيخ الحسني:

لا شك أننا في الرياض احتضنا في الأسابيع الماضية أموراً كثيرة مبهجة منها عقد خادم الحرمين الشريفين للقمة الخليجية التي أنتجت عن التصالح وإعادة السفراء وأضاف:والأمر هذا غير مستغرب عن خادم الحرمين الشريفين فهو يقود ويسعى إلى السلم العالمي وسواء الخليجي أو على المستوى والعالمي وما تم مع دول الخليج هو نقطة في بحر من محاسن المملكة العربية السعودية ولفت الشيخ الحسني إلى جهود خادم الحرمين في إجهاض ما تفعله بعض الجهات لخلخلة الأمن في بعض الدول العربية وتمزيق صفها كما عرّج رئيس المحكمة العامة بالرياض في جهوده-حفظه الله- في رابطة العالم الإسلامي التي مقرها هذه البلاد معتبراً أن كل ما يجمع الأخوة من أواصر الإسلام أو أواصر العروبة أو الأواصر جميعاً والقربى في دول الخليج إنما منبعه هذه البلاد وزاد:وتعدى ذلك إلى أنه أراد أن يرعى التآخي والسلم في العالم بدعوته للمؤتمر العالمي للحوار بين الأديان والثقافات وهو ما يدل على أن هذه البلاد هي التي تصدر الإخاء والسلام كما أنها تسعى لقمع الشر وتحجيمه من خلال دعوة خادم الحرمين إلى إقامة المركز العالمي لمكافحة الإرهاب مبيناً أن هذا الدور الذي تضطلع به المملكة إنما تضطلع به من خلال انطلاقها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله حرّم الظلم عله نفسه وجعله بين العباد محرّماً.

الشيخ الحسني:خادم الحرمين قائد السلم ومجهض محاولات شق الصف العربي

وختم الشيخ الحسني كلمته قائلاً:يحق لنا أن نخفر أن بلادنا وولي أمرنا هما مصدر الصلح والإخاء وبعث ودعوات السلام في العالم وأيضاً هم مصدر وقيادة لمكافحة الإرهاب العالمي كما هي دعوات خادم الحرمين الشريفين عندما وجهها للعالم كله عاداً أن هذه ثقافة المملكة العربية السعودية وسياستها منذ القدم أنها تعد نفسها بيتاً للمسلمين وبيتاً للعرب وبيتاً للخليجيين كما ضمن الشيخ الحسني كلمته رسالة لسمو الأمير قائلاً: إن الجميع يتابع أخبار سمو الأمير بمتابعته للمشاريع بل انه عندما كانت مكافحة المخالفين عن نظام الإقامة كل الناس نظروا إلى سمو الأمير بمنظر الإعجاب عندما كان متقدماً بلا سترة وبلا سلاح وهذا يجعل هذا الأمير في قلوب الشباب والشابات والكبار والصغار أنه يتصدر كل ما فيه مصلحة لهذه المنطقة بنفسه ففيه قوة الشباب وريعانه وحكمة الشيوخ وحلمه.

الشيخ الحميد:دور المملكة في استباق ما يُخطط لها إنجاز أمني أشاد به القريب والبعيد

بعدها تحدث رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد الذي استهل كلمته بالإشارة إلى ما تمر به المنطقة من احداث يعيشها من حولنا وتتناقلها الأخبار منوهاً بإشادات الإعلاميين ليس في هذه البلاد ولكن أيضاً في خارجها وأضاف:أعجبني ما تحدث به البعض عن دور المملكة العربية السعودية في استباق ما يُخطط لها بمعنى أننا مطمئنون ولله الحمد بما تقوم به القيادة الرشيدة ومن يعمل في هذه الحكومة من جهات أمنية

وزاد قائلاً:إن بلادنا بحمد الله ومنته محروسة بحرس الله وعنايته لوجود الحرمين الشريفين ثم باليقظة والمتابعة للقيادة الرشيدة لما يدور حولنا وواصل:نحن محاطون بشرٍّ نراه صباحاً ومساءً فيمن حولنا لكننا مطمئنون على النهج السياسي وعلى القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين مؤكداً أن المملكة حريصة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بحفظه الله على لمّ الشمل وعلى وحدة الصف لأن أضر ما يلحق بالأمة هو اختراقها وعندما يكون هناك معالجة لبيتها الداخلي وخاصة في دول الخليج لا شك أن هذا عين الصواب ويدل على بعد الرأي.

من جهته امتدح عضو مجلس المنطقة المهندس سعد ظافر القحطاني متابعة سمو أمير الرياض لمشاريع المنطقة ومعرفته أدق التفاصيل التي تتجاوز حتى أكثر من أعضاء مجلس المنطقة والزملاء في الإدارات الحكومية في المشاريع وفرق العمل معتبراً أن هذه حقيقة يفخر بها سكان منطقة الرياض مشيراً إلى أن بلادنا ولله الحمد بها مشاريع وتنمية في جميع الجهات وليس حصراً على موقع او منطقة الرياض بل شمل المملكة كلها وختم قائلاً:ولكن واجبنا نحن كأعضاء مجلس المنطقة أو كمسؤولين ومواطنين أن هذه المحاسن وهذه الخيرات وأن ما يقدم في هذه البلد من تنمية وأمن يحسده علينا القريب قبل البعيد يجب أن تذكر ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى ثم القيادة كما يجب على الجميع التكاتف والعمل يداً واحدة في سبيل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم أمس , رئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا الدكتور أنجلو فاروجيا والوفد المرافق له .

عضو مجلس المنطقة: أمير الرياض يتابع التفاصيل أكثر منا ومن الدوائر الحكومية

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض برئيس مجلس النواب بجمهورية مالطا والوفد المرافق له , متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة , كما جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات .

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري ، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المالطية المشتركة الدكتور عبدالله الحربي .

فيما حضره من الجانب المالطي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المالطية السعودية المشتركة الدكتور جوزيف سموت ، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المالطية السعودية المشتركة أنتوني بتزينا ، ومستشار العلاقات الدولية في مكتب رئيس مجلس النواب جيوفاني ميشيلي ، وسفير مالطا مارتن فالنتينو.