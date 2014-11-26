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حريق بـ3 عربات بقطار ركاب في سوهاج.. وإخماده دون إصابات

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حريق بـ3 عربات بقطار ركاب في سوهاج.. وإخماده دون إصابات حريق بـ3 عربات بقطار ركاب في سوهاج.. وإخماده دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، مساء الثلاثاء، من إخماد حريق شب في 3 عربات بقطار ركاب بمحطة المنشاة، دون وقوع إصابات.

تلقى الللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بالحريق.

فانتقل إلى موقع الحريق العمديان حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، ومحمد توفيق، رئيس مباحث المديرية، وتين أن الحريق نشب في 3 عربات للقطار رقم 163، ركاب أسوان- الإسكندرية، أثناء مروره بمحطة سكة حديد المنشاه، نتيجة حدوث شرر من احتكاك «تيل الفرامل» مع وجود زيوت وشحوم، بحسب المعاينة المبدأية.

وتم إخلاء الركاب من القطار والسيطرة على الحريق، دون إصابات، وتم توفير قطار بديل لنقل الركاب.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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