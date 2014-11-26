أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. «أديب» عن انهيار عقار المطرية: إحنا فشلة وفاسدين.. وفيه ناس تستحق تموت

  • مصر
  • 3
Google+ Print
فيديو.. «أديب» عن انهيار عقار المطرية: إحنا فشلة وفاسدين.. وفيه ناس تستحق تموت فيديو.. «أديب» عن انهيار عقار المطرية: إحنا فشلة وفاسدين.. وفيه ناس تستحق تموت

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة انهيار عقار مكون من 8 طوابق على رأس 11 أسرة بداخله، بمنطقة المطرية بالقاهرة، قائلًا: «حقيقة الأمر إحنا فشلة من ييجي 100 سنة، وهنكمل كده عادي وهنفضل نشيل جثث، والفضيحة إن إحنا في القرن الـ21 ولسه عندنا عمارة بتقع».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الثلاثاء: «فيه ناس تستحق أنها تموت، يا من الإهمال يا الجهل يا الفقر، وعايز أفهم إزاي الراجل اللي عنده زوجة وعيال بينام في أمان بالرغم أنه عارف إن العمارة جالها قرار إزالة وهتقع»، مُضيفًا: «مفيش حد متأثر أوي في البلد بالحادثة دي، وتذكروا الجملة دي بعد وفاتي.. إن البلد هتنقسم لقسمين.. قسم سيتطور ويتقدم، وقسم سيموت».

واستكمل: «طول ما انت جاهل أو قذر مش بتشيل الزبالة بتاعتك، وطول ما انت حرامي أو مُرتشي أو حشاش أو عنتيل أو متحرش، لا تتوقع إننا نبقى في سويسرا، وما ترونه لن يتغير ولا بعد 15 عام، الفساد في بقى فوق المناخير ومش عارفين نتنفس من كتر الفساد».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب