فيديو.. «أديب» عن انهيار عقار المطرية: إحنا فشلة وفاسدين.. وفيه ناس تستحق تموت

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة انهيار عقار مكون من 8 طوابق على رأس 11 أسرة بداخله، بمنطقة المطرية بالقاهرة، قائلًا: «حقيقة الأمر إحنا فشلة من ييجي 100 سنة، وهنكمل كده عادي وهنفضل نشيل جثث، والفضيحة إن إحنا في القرن الـ21 ولسه عندنا عمارة بتقع».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الثلاثاء: «فيه ناس تستحق أنها تموت، يا من الإهمال يا الجهل يا الفقر، وعايز أفهم إزاي الراجل اللي عنده زوجة وعيال بينام في أمان بالرغم أنه عارف إن العمارة جالها قرار إزالة وهتقع»، مُضيفًا: «مفيش حد متأثر أوي في البلد بالحادثة دي، وتذكروا الجملة دي بعد وفاتي.. إن البلد هتنقسم لقسمين.. قسم سيتطور ويتقدم، وقسم سيموت».

واستكمل: «طول ما انت جاهل أو قذر مش بتشيل الزبالة بتاعتك، وطول ما انت حرامي أو مُرتشي أو حشاش أو عنتيل أو متحرش، لا تتوقع إننا نبقى في سويسرا، وما ترونه لن يتغير ولا بعد 15 عام، الفساد في مصر بقى فوق المناخير ومش عارفين نتنفس من كتر الفساد».