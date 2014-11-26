السيسي يستهل زيارته لفرنسا بلقاء رئيس مجلس إدارة شركة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله في مطار أورلي وزير الدولة الفرنسى لإصلاح المحليات، ومحافظ إقليم «فال دي مارن»، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر في باريس، وأعضاء السفارة المصرية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل برنامج مقابلاته بالاجتماع مع هنرى دو كاسترى، رئيس مجلس إدارة شركة AXA الفرنسية التي تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية والتأمين، حيث تدير أصول يبلغ إجمالي قيمتها 1.1 تريليون يورو، وتصل إيراداتها إلى 92 مليار يورو، كما أن لديها نشاطًا واسعًا في قطاع عريض من الخدمات المالية والاستثمار في الأوراق المالية والتأمين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن «كاسترى» أعرب عن اهتمام الشركة ببدء نشاطها في السوق المصرية، نظرًا لتقديرها بوجود فرص هائلة لنمو قطاع التأمين في مصر، مضيفًا أن تقديرات الشركة تفيد بأنها ستكون أكبر مستثمر أجنبي يدخل السوق المصرية خلال العامين الماضيين، خاصة أن هناك عدة قطاعات تنمو بشكل كبير في مجال خدمات التأمين، منها الصحة والسلامة المرورية والتجارة.

وقد رحب الرئيس بتطلع رئيس مجلس إدارة شركة AXA للعمل في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار، واتخذت بالفعل مجموعة من الخطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين.

واستعرض الرئيس الفرص الواعدة للاستثمار في مصر وما تتيحه من سوق ضخمة، مشيرًا إلى إمكانية توجيه الشركة جزء من استثماراتها لمشروعات البنية الأساسية التي تركز عليها مصر في المرحلة الحالية.

وقد رحب رئيس مجلس إدارة شركة AXA بذلك، مشيرًا إلى أنهم سيقومون خلال الأيام المقبلة بإيفاد ممثل لهم لافتتاح مقر الشركة في مصر تمهيدًا لبدء نشاطها.