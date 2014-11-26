بالصور .. محافظ أسوان يقوم بجولة تفقدية لمنطقة العلاقى

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بجولة تفقدية لمنطقة العلاقى ، وخلال الجولة وجه المحافظ مسئولى الهيئة القومية و شركة مياه الشرب والصرف والصحى إلى تحويل الصرف المعالج والناتج من المحطة ( 40) للصرف الصحى إلى الغابات الشجرية بدلاً من حبسها فى الأخوار الجبلية وبالتالى منع وصولها لمناطق المحاجر وتأمين بحيرة ناصر من أى تلوث أو مشاكل بيئية , وخاصة أن قدرة المحطة تصل إلى 40 ألف م3/ يومياً والتى تصرف على مشروع الحل العاجل بالعلاقى للتخلص من المياة المعالجة بتحويلها لحوض الموازنة والتجميع ثم لأحواض التبخير التى تقع على مساحة 400 فدان لتصرف فى النهاية على الغابة الشجرية التابعة للشركة بمساحة 300 فدان .

بالإضافة إلى الغابة الشجرية التابعة لهيئة الأوقاف بمساحة 5 ألاف فدان ، مشدداً على إنهاء البنية التحتية للغابة الشجرية الجديدة بالعلاقى فى وقت قياسى والتى تصل مساحتها لـ 2000 فدان ضمن المشروع المتكامل والذى أعتمد له المهندس إبراهيم محلب 60 مليون جنية من وزارة الأسكان منها20 مليون جنيه لإنشاء الغابة شجرية بالعلاقى علاوة على 40 مليون جنية لتجديد وتطوير محطتي معالجة الصرف الصحي كيما 1 وكيما 2 اللتان تم تسليمهما لشركة المقاولون العرب فى مارس الماضى لرفع كفاءة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطتى المعالجة التى تضم 23 حوض ليصل إستيعابهم بعد التطوير إلى معالجة 75 ألف م3 يومياً بدلاً من 56 ألف م3 يومياً حيث من المخطط نهو المشروع فى سبتمبر 2015 .

وأشاد مصطفى يسرى بدور الهيئة العامة للسد العالى التى قامت بمجهودات جبارة لإقامة جسور وسدود حول مياه الصرف الصحى داخل الأخوار الجبلية للسيطرة عليها ومنع تسربها إلى المناطق المجاورة .. ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين مسئول جهاز شئون البيئة الذى رافق المحافظ فى جولته بأن هذه المشكلة تم عرضها علي محافظ أسوان بحضور الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والذى قرر على الفور إيفاد لجنة لمعاينة مشروع الحل العاجل بالعلاقى للتخلص من مياه الصرف الصحى مكونة من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحاجر والرى والمقاولون العرب من أجل سرعة تشغيل المشروع بالشكل الذى يساهم فى إستيعاب الصرف الصحى المعالج , لافتاً إلى أن اللجنة وضعت تقريرها ورفعته للمحافظ الذى وجه لإتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة منها تحويل مياه الصرف للغابات الشجرية مع سرعة تنفيذ المشروع المتكامل الذى سينهى المشكلة تماماً .

وفى نفس الجولة قام المحافظ بتفقد المجزر النصف آلي بالشلال للوقوف علي مشكلة صرف المياة الناتجة منه وذلك لوجود مشكلة فى التعاقد بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى من جانب ومديرية الطب البيطرى من جانب آخر ، مؤكداً على سرعة تطهير وصيانة شبكات المجزر للتخلص من أى تجمعات لمياه الصرف مع سرعة إنهاء التعاقد لصيانة خط الطرد 8 بوصه وبطول 2 كم و الذى يربط المجزر بمحطة الرفع بقدرة 40 لتر/ثانية ثم يصرف نواتج الصرف الصحى المجزر على الغابة الشجرية بمساحة 32 فدان للحفاظ على البيئة المحيطة من أى تلوث بيئى فى المستقبل .