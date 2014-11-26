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إعانة زواج ل 16 شاباً قدمتها خيرية الدلم

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إعانة زواج ل 16 شاباً قدمتها خيرية الدلم إعانة زواج ل 16 شاباً قدمتها خيرية الدلم
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محسن المحسن

الدلم - محمد الحقباني

    قدمت الجمعية الخيرية بالدلم الدفعة الأولى لعام 1436ه من إعانة الزواج التي دأبت الجمعية تقديمها بين فترة وأخرى. واستفاد من هذه الإعانة (16) شاباً من أبناء الدلم المقبلين على الزواج. حيث قام رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالدلم الشيخ محسن بن علي المحسن. وبحضور رئيس لجنة المساعدات خالد بن عبدالله الزير بتوزيع الإعانة على المستفيدين. وقد استلم كل مستفيد شيكاً بمبلغ (10000) ريال وأثاثاً عينياً بمبلغ (5000) ريال وهي عبارة عن ثلاجة وفرن وغسالة وبرادة.

يذكر أن هذه الإعانة قدمها أحد فاعلي الخير لوجه الله تعالى رافضا ذكر اسمه وخصصها لأبناء الدلم.

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