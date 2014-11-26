خالد الجفالي: مبنى الجفالي سيكون مقراً للقنصلية الفخرية السويسرية بجدة

أكد ل"الرياض" خالد أحمد الجفالي خلال حفل تنصيبه قنصلاً فخرياً لسويسرا بجدة مساء أمس الأول بأن مبنى شركة "الجفالي" بطريق المدينة سيكون مقرا للقنصلية الفخرية السويسرية بجدة وسيكون من أولويات عمله تقديم التاشيرات والتسهيلات لرجال الأعمال والطلبة والسياح.

وشهد حفل التنصيب من قبل السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلنبيري لخالد أحمد الجفالي كقنصل فخري لسويسرا حضور عدد من رجال السلك الدوبلوماسي المعتمدين لدي المملكة ورجال الاعمال والاعلام بجدة.

واشاد السفير السويسري السيد هاينز شيلنبيري بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسري وتميزها في شتي المجالأت

كما أعرب عن سعادته باختيار خالد الجفالي قتصلا فخريا لبلاده خصوصاً وأنه من ابرز رجال المال والأعمال في السعودية ويتمتع بخبرة متميزة في هذا المجال ولاشك أن ذلك سيثري العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

بدوره اعرب خالد الجفالي عن سعادته بهذا المنصب الفخري واصفا العلاقات السعودية السويسرية بالمتطورة والمتميزة سائلا الله العلي القدير ان يوفقه في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى الأحسن وبما يواكب مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.