نشر دبابات أمريكية في أوروبا الشرقية لطمأنتها حيال التحركات الروسية

قال جنرال أمريكي، الثلاثاء، إن الجيش سينشر حوالى 150 دبابة وعربة مصفحة في عدد من دول حلف شمال الأطلسي، بعضها في أوروبا الشرقية للمشاركة في تمارين عسكرية.

والمشروع جزء من عملية «اتلانتك ريزولف» الهادفة إلى طمانة دول البلطيق وبولندا القلقة حيال التحركات الروسية في أوكرانيا.

وفضلًا عن هذا الانتشار، سيتم إرسال جنود بشكل منتظم لعدة أشهر للمشاركة في التدريبات المشتركة في هذه الدول.

وأضاف الجنرال بن هودجز، المتمركز في إستونيا حاليًا، أن قرابة خمسين عربة مصفحة وصلت، كما ستنتشر مائة دبابة من نوع إبرامز وبرادلي في ألمانيا ودول أخرى أيضًا عندما يشارك الجنود الأمريكيون في التمارين العسكرية.

وتابع "هودجز"، الذي تسلم منصبه قائدًا للقوات الاميركية في أوروبا قبل ثلاثة أسابيع، أن «الجنود سيصلون للمشاركة في التمارين العسكرية ومن ثم سيعودون، لكن المعدات ستبقى في المكان».