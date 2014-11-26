أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

نشر دبابات أمريكية في أوروبا الشرقية لطمأنتها حيال التحركات الروسية

Google+ Print
نشر دبابات أمريكية في أوروبا الشرقية لطمأنتها حيال التحركات الروسية نشر دبابات أمريكية في أوروبا الشرقية لطمأنتها حيال التحركات الروسية

قال جنرال أمريكي، الثلاثاء، إن الجيش سينشر حوالى 150 دبابة وعربة مصفحة في عدد من دول حلف شمال الأطلسي، بعضها في أوروبا الشرقية للمشاركة في تمارين عسكرية.

والمشروع جزء من عملية «اتلانتك ريزولف» الهادفة إلى طمانة دول البلطيق وبولندا القلقة حيال التحركات الروسية في أوكرانيا.

وفضلًا عن هذا الانتشار، سيتم إرسال جنود بشكل منتظم لعدة أشهر للمشاركة في التدريبات المشتركة في هذه الدول.

وأضاف الجنرال بن هودجز، المتمركز في إستونيا حاليًا، أن قرابة خمسين عربة مصفحة وصلت، كما ستنتشر مائة دبابة من نوع إبرامز وبرادلي في ألمانيا ودول أخرى أيضًا عندما يشارك الجنود الأمريكيون في التمارين العسكرية.

وتابع "هودجز"، الذي تسلم منصبه قائدًا للقوات الاميركية في أوروبا قبل ثلاثة أسابيع، أن «الجنود سيصلون للمشاركة في التمارين العسكرية ومن ثم سيعودون، لكن المعدات ستبقى في المكان».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية