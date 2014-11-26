أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أوباما»: لا أشعر بأي تعاطف تجاه من يعتقدون أن واقعة فيرجسون ذريعة للعنف

Google+ Print
«أوباما»: لا أشعر بأي تعاطف تجاه من يعتقدون أن واقعة فيرجسون ذريعة للعنف «أوباما»: لا أشعر بأي تعاطف تجاه من يعتقدون أن واقعة فيرجسون ذريعة للعنف

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه لا يشعر بأي تعاطف مع الأشخاص الذين يعتقدون أنواقعة إطلاق الرصاص في فيرجسون ذريعة للعنف.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في خطاب ألقاه في شيكاغو: «حرق المباني وإضرام النار في السيارات وتدمير الممتلكات وتعريض الناس للخطر، لا يوجد أي مبرر لذلك، إنها أعمال إجرامية».

وأضاف: «لا اتعاطف ابدا مع الذين يدمرون مناطقهم».

وعاد «أوباما» ليؤكد أن الإحباطات في فيرجسون متأصلة في إحساس بأن إنفاذ القانون لا يتم دائمًا بطريقة منصفة، فيما تعهد بدراسة خطوات محددة يمكن اتخاذها لضمان أن يكون إنفاذ القانون «منصفًا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية