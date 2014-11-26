الرئيس السيسي يرحب باعتزام شركة أكسا الفرنسية للخدمات المالية والتأمين بدء نشاطها في مصر

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل برنامج مقابلاته لدى وصوله إلى باريس قادما من روما بالاجتماع مع “هنرى دو كاسترى” رئيس مجلس إدارة شركة AXA الفرنسية التى تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية والتأمين، حيث تدير أصولا يبلغ إجمالي قيمتها 1,1 تريليون يورو وتصل إيراداتها إلى 92 مليار يورو، كما أن لديها نشاطاً واسعاً في قطاع عريض من الخدمات المالية والاستثمار في الأوراق المالية والتأمين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “دو كاسترى” أعرب عن اهتمام الشركة ببدء نشاطها فى السوق المصرية؛ نظراً لتقديرها بوجود فرص هائلة لنمو قطاع التأمين في مصر، مشيرا إلى أن تقديرات الشركة تفيد بأنها ستكون أكبر مستثمر أجنبي يدخل السوق المصرية خلال العامين الماضيين، خاصة أن هناك عدة قطاعات تنمو بشكل كبير فى مجال خدمات التأمين، منها الصحة والسلامة المرورية والتجارة.

ورحب الرئيس السيسي بتطلع رئيس مجلس إدارة شركة AXA للعمل في مصر، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار، واتخذت بالفعل مجموعة من الخطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين.

واستعرض الرئيس السيسي الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر وما تتيحه من سوق ضخمة، مشيراً إلى إمكانية توجيه الشركة جزء من استثماراتها لمشروعات البنية الأساسية التى تركز عليها مصر فى المرحلة الحالية.

وقد رحب رئيس مجلس إدارة شركة AXA بذلك، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بإيفاد ممثل لهم لافتتاح مقر الشركة فى مصر تمهيداً لبدء نشاطها.

> كان الرئيس السيسي، قد وصل مساء اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله في مطار أورلي وزير الدولة الفرنسى لإصلاح المحليات، ومحافظ إقليم “فال دي مارن”، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر فى باريس، وأعضاء السفارة المصرية.

أ ش أ