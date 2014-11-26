خالد بن زايد : 2 ديسمبر نقطة تحول في مسيرة نهضتنا

رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ43.

وقال سموه في تصريح له خلال حضوره انطلاق فعاليات احتفالات المؤسسة باليوم الوطني من مقر مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي: إن الثاني من ديسمبر من كل عام سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة أيام الإمارات المشرقة وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة ونقطة تحول بارزة في مسيرة نهضتها الشاملة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات وباني نهضتها الحديثة، حين أدرك بعين بصيرته النافذة قيمة الاتحاد ودوره المؤثر في بناء دولة الإمارات على أسس راسخة من الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف.

تقدم

وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن مسيرة التقدم والرفعة والازدهار لدولة الاتحاد تتواصل بدعم القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يواصل قيادة مسيرة وطننا الغالي نحو آفاق مضيئة من النماء والتطور والرقي والازدهار، وفي مناحي الحياة كافة، سائراً على النهج الذي رسم معالمه الوالد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ودعا إلى استثمار الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً بتعزيز ارتباطنا ووفائنا لقيادتنا الرشيدة ومواصلة العمل الجاد والمخلص وتأكيد عميق انتمائنا لهذه الأرض الطيبة التي تحتضن جميع أبنائها، ومن خلال التزامنا بتأدية واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه وطننا مسلحين بقيم الصدق والإخلاص والوفاء والانتماء والعطاء الذي لا يعرف الحدود لوطننا الغالي.

وأكد أن مسيرة العمل الإنساني النبيل ومنظومة الرعاية الاجتماعية في الإمارات تشهد إنجازات لافتة للنظر في ظل دولة الاتحاد ونقلات نوعية واثقة نحو الارتقاء بنوعية خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة لذوي الإعاقة وفاقدي الرعاية الأسرية وفق أرقى المعايير العالمية التي تستفيد من أفضل الممارسات وأنجح التجارب في ميداني الرعاية والتأهيل.

تواصل

وأوضح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن المؤسسة تواصل سعيها الحثيث نحو تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لذوي الإعاقة، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة ستحتوي على العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف في مجموعها إلى تطوير وتحسين خدمات الرعاية والتأهيل بجميع أبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية والعلاجية وتوفيرها للمنتسبين للمؤسسة والمستفيدين من خدماتها كافة بجودة عالية ونوعية متميزة.

وتوجه سموه بصادق الدعاء وخالص الرجاء إلى الله، سبحانه وتعالى، أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا الغالي الإمارات قوياً.. آمناً.. مستقرا.. عامراً بالإنجازات المشرقة، ومليئاً بالنجاحات المبهرة في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.

دروس وعبر

ومن ناحيته أكد محمد محمد فاضل الهاملي أمين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية حرص المؤسسة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام على الاحتفال باليوم الوطني للدولة، بمشاركة فاعلة من أبنائها وبناتها ذوي الإعاقة وفاقدي الرعاية الأسرية، وهي تستلهم الدروس والعبر من الوالد الشيخ زايد، الذي تحمل المؤسسة اسمه.

وحضر الاحتفالية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأمينها العام وذلك بمشاركة مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في أبوظبي وقيادات المؤسسة وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.

واطلع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان خلال جولة تفقدية في المعرض المصاحب للاحتفال على خيمة دار زايد للرعاية الأسرية وشاهد عروض أقسام مركز أبوظبي، وعرضاً لرئاسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع لشرح من مرسم سيف القبيسي حول خدمات القطاع المتنوعة من خلال مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة والمنتشرة على مستوى أبوظبي.