عرض عسكري لمجندي الدفعة الأولى في «سعدك يا وطن»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل العاصمة أبوظبي يوم الثاني من ديسمبر المقبل، باليوم الوطني الـ43 لقيام اتحاد دولة الإمارات، بإقامة حفل استعراضي كبير يحمل عنوان «سعدك يا وطن»، وذلك أمام منصة الاستعراض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على شارع الخليج العربي.

ويعبّر الحفل في هذه الذكرى الوطنية المجيدة عن احتفال شعب الإمارات بالمنجزات الحضارية والتنموية التي تحققت في دولة الإمارات على مدى أكثر من 4 عقود مضت، في ظل قيادتها الحكيمة، احتفاء بمشاركة مجندي الخدمة الوطنية وروحهم العالية التي تحلوا بها في استجابتهم لنداء الواجب التي كانت مبعث اعتزاز شعب الإمارات وقيادته.

جاهزية

ويشمل الحفل الذي يبدأ عصراً تنظيم عرض عسكري أمام المنصة الرئيسة، تقدمه الدفعة الأولى للخدمة الوطنية والاحتياطية الذين أتموا فترة التدريب الأساسي، ليؤكدوا بذلك جاهزيتهم الكاملة للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه، وليعبّروا عن محبتهم وانتمائهم لوطنهم وشكرهم وامتنانهم لقائد المسيرة والقيادة الحكيمة، على إتاحة الفرصة أمامهم لتلبية نداء الوطن، وتعزيز المسؤوليات الوطنية في نفوسهم، واكتسابهم الخبرة الميدانية والعملية في ميادين العز والشرف.

كما يشمل العرض العسكري استعراضاً رمزياً لبعض الأسلحة الحديثة والآليات والمعدات التي دخلت الخدمة حديثاً من مختلف صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي.

لوحات فنية

كما يتضمن الحفل أوبريتاً وطنياً تراثياً بـ«عنوان سعدك يا وطن»، تؤديه فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتقدم فيه لوحات فنية وطنية صاغ كلماتها شعراء إماراتيون، ويؤديها فنانون مبدعون، في جو وطني مفعم بمشاعر الانتماء والفرح والولاء، وقيم الأصالة وملامح الهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب العديد من العروض الشعبية والفلكلورية التي سيشهدها هذا اليوم المميز.

وتقدم فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية، من خلال الأوبريت، باقة متنوعة من فنون فلكلورية وأدائية تقليدية إماراتية، فتعكس صورة حقيقية وواقعية عن التراث الإماراتي وما يزخر به من أصالة وهوية وطنية متجذرة، وما تشهده الدولة من تطور كبير وتقدم في مختلف المجالات.

وحرصت اللجنة المنظمة للحفل على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المصاحبة قبل بدء الاحتفال تثري بها برنامجه، من خلال إقامة معارض للصور ومتحف عسكري وأنشطة ثقافية وتراثية متنوعة للحرف والمنتجات اليدوية والتقليدية، إضافة إلى أقسام لممارسة الرسم والرياضات والألعاب المخصصة للأطفال والفتيان، ومساحات مخصصة للراحة وتقديم المأكولات المحلية، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر شاشات ضخمة.