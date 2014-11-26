"البيان" الإلكتروني الأول عربياً

(جرافيك.. يوضح السيرة الذاتية لمراحل تطور موقع البيان الإلكتروني)

تصدر موقع صحيفة "البيان" المركز الأول بين مواقع الصحف المحلية والعربية على مستوى الخليج والعالم العربي، التي لديها مواقع الكترونية على الانترنت من حيث عدد الزائر الفريد لموقعها.

وذلك وفقاً لإحصائيات شهر أكتوبر 2014، الصادرة عن مؤسسة "إيفيكتف ميجير" المتخصصة في قياس أعداد الزوار للمواقع الإلكترونية بشكل دقيق ومحايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقارة أوقيانوسيا، وتقدم خدماتها للمعلنين والناشرين على السواء.

وسجل موقع صحيفة "البيان" أعلى عدد زوار فريدين مقارنة بمواقع الصحف الأخرى، إذ بلغ عددهم 1.5 مليون زائر فريد عن تلك الفترة، فيما سجل الموقع الثاني 1.1 مليون والثالث مليوناً واحداً فقط.