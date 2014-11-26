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وفد من نقابة المعلمين يتوجه لزيارة قناة السويس الجديدة الخميس

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وفد من نقابة المعلمين يتوجه لزيارة قناة السويس الجديدة الخميس وفد من نقابة المعلمين يتوجه لزيارة قناة السويس الجديدة الخميس

يزور وفد من نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي ، نقيب المعلمين ، ضمن وفد اتحاد النقابات المهنية الخميس، مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، لدعم هذا المشروع القومي وللمساهمة في مشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال «الزناتي»، إن الزيارة إلى مقر قناة السويس الجديد، تأتي في إطار دعم العاملين بموقع حفر القناة، وشد أزرهم ، مضيفًا أن عدد من النقابات الفرعية قد شاركت بما يقرب بـ 20 مليون جنيه في هذا المشروع القومي، ولفت إلي أن اتحاد النقابات المهنية بصفة عامة ونقابة المعلمين بصفة خاصة ستستمر في دعم المشروع.

ويضم وفد النقابة كل من الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي للنقابة، و خلف الزناتي، نقيب المعلمين، و إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة، وأحمد الشربيني وكيل النقابة، ومحمد عبدالله ، أمين عام النقابة العامة، و محمد سالم مدين، أمين صندوق النقابة العامة .

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