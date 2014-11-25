أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“داعش” يرجم شابين بتهمة المثلية الجنسية

Google+ Print
“داعش” يرجم شابين بتهمة المثلية الجنسية “داعش” يرجم شابين بتهمة المثلية الجنسية

أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء أن تنظيم الدولة الاسلامية رجم حتى الموت شابين سوريين بعد ادانتهما بالمثلية الجنسية.

وقال المرصد ان تنظيم الدولة الاسلامية “نفذ حد الرجم حتى الموت بحق فتى يبلغ نحو العشرين من العمر بعد اعتقاله في وقت سابق، حيث اتهمه بأنه عثر في هاتفه النقال على أشرطة مصورة تظهره وهو يمارس الفعل المنافي للحشمة مع ذكور”.

واضاف المرصد ان “عناصر التنظيم قاموا بتنفيذ حد الرجم عند دوار البكرة في مدينة الميادين بريف دير الزور، امام عشرات المواطنين بينهم أطفال”.

كما افاد المرصد ان تنظيم الدولة الاسلامية “نفذ حد الرجم كذلك بحق شاب في شارع التكايا بحي الحميدية في مدينة دير الزور، بتهمة ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور”.

واوضح المرصد ان عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “أخذوا جثتي الفتى والشاب في مدينتي دير الزور والميادين معهم ولم يسلماها لذويهما”.

وسبق ان قام تنظيم الدولة الاسلامية مرارا برجم نساء بتهمة الزنا خصوصا في الرقة.

وفي الميادين قطع رأس طبيبة اسنان في الرقة في آب/اغسطس الماضي بعد مواصلتها العمل مع مرضى من الجنسين رغم تحذيرها من ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا