“داعش” يرجم شابين بتهمة المثلية الجنسية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء أن تنظيم الدولة الاسلامية رجم حتى الموت شابين سوريين بعد ادانتهما بالمثلية الجنسية.

وقال المرصد ان تنظيم الدولة الاسلامية “نفذ حد الرجم حتى الموت بحق فتى يبلغ نحو العشرين من العمر بعد اعتقاله في وقت سابق، حيث اتهمه بأنه عثر في هاتفه النقال على أشرطة مصورة تظهره وهو يمارس الفعل المنافي للحشمة مع ذكور”.

واضاف المرصد ان “عناصر التنظيم قاموا بتنفيذ حد الرجم عند دوار البكرة في مدينة الميادين بريف دير الزور، امام عشرات المواطنين بينهم أطفال”.

كما افاد المرصد ان تنظيم الدولة الاسلامية “نفذ حد الرجم كذلك بحق شاب في شارع التكايا بحي الحميدية في مدينة دير الزور، بتهمة ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور”.

واوضح المرصد ان عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “أخذوا جثتي الفتى والشاب في مدينتي دير الزور والميادين معهم ولم يسلماها لذويهما”.

وسبق ان قام تنظيم الدولة الاسلامية مرارا برجم نساء بتهمة الزنا خصوصا في الرقة.

وفي الميادين قطع رأس طبيبة اسنان في الرقة في آب/اغسطس الماضي بعد مواصلتها العمل مع مرضى من الجنسين رغم تحذيرها من ذلك.