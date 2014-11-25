«عدوي»: الإلتهاب الكبدي الوبائي خطر يهدد أمننا القومي

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، في اجتماعه، الثلاثاء، بأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية إن «الإلتهاب الكبدي الوبائي خطر يهدد الأمن القومي المصري، وإن مجابهة هذا الخطر لابد أن يشمل تفعيل البرنامج القومي للوقاية من العدوى، ومكافحة انتشار الأمراض المعدية والتخلص الآمن من النفايات الطبية، بالإضافة إلى التوسع في علاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ليشمل المراحل الأولى من المرض أيضا».

وأضاف «عدوي» في بيان، الثلاثاء، أن «الوزارة بدأت في التفاوض مع الشركات المنتجة للعقارات الجديدة التي تعالج التهاب الكبد الوبائي، للحصول على أحدث ما تم تصنيعه من الأدوية التي أثبتت كفاءتها في علاج الڤيروسات الكبدية وفق نفس الشروط والأسعار التي تمكنت الدولة ممثلة في وزارة الصحة من الحصول عليها».

وتابع وزير الصحة، أن «قوة مصر التفاوضية لا تكمن أساساً في عدد المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي، ولكنها تكمن أولاً في كونها تملك برنامجاً متكاملاً للتعامل مع التهابات الكبد الڤيروسية».