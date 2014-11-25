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بالفيديو - ميسي يسبق رونالدو ويصبح الهداف التاريخي لدوري الأبطال

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بالفيديو - ميسي يسبق رونالدو ويصبح الهداف التاريخي لدوري الأبطال بالفيديو - ميسي يسبق رونالدو ويصبح الهداف التاريخي لدوري الأبطال

واصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية بعد أن بات الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف رقم 72 له في البطولة.

وحطم ميسي رقم راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد وشالكه كما تفوق على رونالدو الذي سجل 70 هدفا.

وأهدر رونالدو فرصة كسر الرقم الجولة الماضية بعد أن فشل في هز شباك ليفربول ليمنح الفرصة أمام ميسي لمعادلة الرقم وكسره.

وكان ميسي قد بات الهداف التاريخي للدوري الإسباني السبت الماضي بوصوله للهدف رقم 253 بعد الهاتريك الذي سجله في شباك سيفيليا.

وحول ميسي اتجاه تسديدة من نيمار من خارج منطقة الجزاء ليخدع حارس أبويل ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة في شباك الفريق القبرصي.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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