كريم أساس لبشرةٍ مثالية، متجانسة ومشرقة

استُعملت أحدث التقنيات المتطورة في مجالَي النباتات والعلوم لابتكار كريم الأساس True Radiance، بغية إعادة الإشراق وتجانس اللون إلى البشرة، لا سيما وأنّ قوامه خفيف للغاية.

يتميز المستحضر بتركيبة جديدة تناشد الحواس مع خلاصات نباتية مكافحة للتلوث ومرطّبة، تضفي الإشراق والتألق على البشرة وتساعدها على حماية نفسها من العوامل الخارجية الضارة.

بالتالي، يساهم كريم الأساس True Radiance في منحك بشرةً مثاليةً وتأثيراً مشرقاً استثنائياً.

وعليه، لن تبدو بشرتك خالية من العيوب وحسب بل ستكون مفعمة بالحياة ومتوهجة!

بشرة مشرقة مثالية. إنه الكمال بحدّ ذاته.

ابتكار يضفي الإشراق

هو كريم الأساس الذي يعزز قدرة البشرة على عكس الضوء، بفضل مفعوله المزدوج الذي يعمل على زيادة الإشراق.

تُعتبر البشرة المشرقة مرادفاً للحيوية، ولهذا السبب تشكّل الشغل الشاغل للنساء. لذا، ابتكرت كلارنس خصّيصاً لهنّ جيلاً جديداً من كريم الأساس ألا وهو True Radianceالذي يعزّز إشراق البشرة.

مفعول مكافح للتلوث

عندما تستقر جسيمات التلوث في المناطق الحضرية على سطح البشرة، تمنعها من التنفّس، الأمر الذي ينتج عنه إطلالة باهتة. لهذا السبب أدخلت كلارنس، الشركة الرائدة في مجال ابتكار مستحضرات مكافِحة للتلوث، خلاصة الشاي الأبيض بانتظام في كافّة تركيبات كريمات الأساس السائلة. فهذا المكوّن الاستثنائي غني بفوائد مكافِحة للجذور الحرة.

ولكنّ كريم الأساس True Radiance يذهب بفعاليته إلى أبعد من ذلك. فهو يعمل كدرعٍ واقٍ يحمي البشرة من الإرهاق. كيف؟ بفضل بذور المورينغا. فهذا المكوّن النشط الذي كان الفراعنة يستخدمونه سابقاً بفضل خصائصه المنقية، يمنع جسيمات التلوث من الاستقرار على سطح البشرة*. وهكذا، تصبح هذه الأخيرة مشرقة ومبهرة تنعم بتألّقٍ طبيعي.

مفعول يعزّز الإشراق

يعود إشراق البشرة أيضاً إلى قدرة سطحها على عكس الضوء. وبفضل مركب Radiance

Booster الذي هو عبارة عن مزيجٍ فريد من الصبغات العاكسة للضوء والعالية التقنية، يعيد كريم الأساس True Radiance الإشراقَ الطبيعي للبشرة.