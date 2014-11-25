طقم تحديد الوجه STEP-BY-STEP من سماش بوكس

"ماكياج الأساس جيد لأنه يوحد ويجانس لون البشرة، ولكنه يزيل أيضاً تحديدات الوجه الطبيعية. أعود دائماً إلى التحديد وإعادة بناء العمق والأبعاد لذا من الرائع الحصول على هذه اللوحة اللونية الكل في واحد التي تسمح بالنحت والتحديد بشكل مثالي!"

- لوري تايلور ديفيس، فنانة الماكياج الرائدة المحترفة عالمياً لدى سماش بوكس.

"لأننا نعمل في مواقع مغلقة، أحياناً يكون الضوء قوياً ومركزاً جداً وقد تبدو وجوه العارضات باهتة أو مشطوفة. أردنا ابتكار لوحة لونية يستطيع فنانونا استخدامها لاستعادة التحديدات والظلال الإضافية".

- ديفيس فاكتور، مؤسس سماش بوكس ومصور المشاهير

فكري: أصبح التحديد سهلاً!

ما هو: هذا الطقم الذي يحتل مكانة كبيرة لدى المهتمين بالجمال يسمح لك بالحصول على عظام خدود مرغوبة، مع تحديد وإتقان للأنف وخط الفك خلال بضعة خطوات قليلة. إنه كل ما قد تحتاجينه لتحديد مثالي كل يوم!

يتضمن:

• 3 أنواع من البودرة القابلة للمزج، من أجل التحديد، التسمير والتفتيح بألوان عالمية تتناسب مع لون بشرتك – ما من خطوط محددة واضحة هنا!

• فرشاة تحديد الزوايا المصممة خصيصاً

• ورقة إرشادات التطبيق للتحديد المثالي في أقل من 60 ثانية! يقوم فنانونا في الاستوديو بتفصيلها لك على رسم توضيحي بياني للوجه ضمن العلبة المدمجة.