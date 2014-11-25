28 صورة صادمة للنجمات قبل المكياج وبعده

الدور الأساسي للمكياج هو إخفاء العيوب وتسليط الضوء على النقاط الجميلة عند كلّ امرأة. وها هي العلامات التجارية تبتكر مستحضرات جديدة تلبي كلّ الاحتياجات التجميليّة للسيّدة. يُمكنك اكتشاف أهمية اعتماد طريقة صحيحة في تطبيق المكياج واختيار المستحضرات اللازمة عبر صور النجمات قبل المكياج وبعده.

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كيم كردشيان تنشر العديد من النصائح والخطوات اللازمة لتطبيق المكياج، وتعترف بأنّها تستطيع إبراز جمالها باعتماد تقنيات خاصّة في استخدام مستحضرات التجميل.

أمّا بالنسبة إلى Lady Gaga فهي تبدو أجمل من دون مكياج، خصوصاً في رسمة حاجبيها. لكنّها أحياناً تلجأ إلى الغرابة في المكياج، ما يُفقدها جمالها.

تعتبر Bethenny Frankel أنّ المكياج بديل مميّز لعمليات التجميل، إذ تستطيع إخفاء كلّ علامات الشيخوخة والتجاعيد.

Jennifer Lopez تعتمد تقنيّات مميّزة في المكياج لسحب عينيها وجعلهما تبدو أكبر.

Cameron Diaz تبدو جميلة حتى بدون مكياج

Kyllie Jenner تحاول اعتماد المكياج الطبيعي لإبراز جمالها

Rihanna تظهر بمكياج عفويّ وتتابع آخر الصيحات الشبابية

Kerry Washington تتميّز بطريقة تأسيس بشرتها، وفي توحيد لونها وإخفاء العيوب، لا سيما النمش

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مشكلة الحبوب والرؤوس السوداء تعاني منها نساء كثيرات، والمكياج هو الحلّ الأمثل على غرار ما اعتمدته النجمةAnnaLynne McCord

تابعي مقارنة صور النجمات، مع ومن دون مكياج، واكتشفي التقنيات الحقيقية لإبراز جمال المرأة وإخفاء كلّ عيوبها بالمكياج.

وأنت سيدتي! اختاري المكياج المناسب لك، من أجل إطلالة طبيعيّة خالية من العيوب، على غرار النجمات.

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