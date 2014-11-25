السبكي بعد قرار عرض "حلاوة روح": لا يصح إلا الصحيح

أعرب المنتج محمد السبكي عن سعادته بقرار إعادة عرض فيلم "حلاوة روح" للنجمة هيفا وهبي في مصر، بعد قرار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بإيقافه.

وجاء حديث السبكي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، والذي يعدّ الأول له بعد قرار عرض الفيلم الصادر من المحكمة المصرية، وقال إنه يشعر بانتصار للفن والإبداع وحرية التعبير أكثر من كونه سعيداً بقرار المحكمة ، موضحاً أن القضاء المصري قال كلمته بعد تشكيل عدة لجان أعطت رأيها بصراحة في الفيلم الذي لم يحتوِ على مشاهد خادشة، معتبراً أن القرار الذي سبق واتخذ غير منطقي ؛ والدليل هو الحكم الذي حصل عليه صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف السبكي: "لو أن المحكمة رأت في العمل أي انهيار للقيم، لما كانت حكمت بإعادة عرضه"، وأنهى كلامه قائلاً: "الحمد لله، لا يصحّ إلا الصحيح".