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ديمي لوفاتو تقاطع مايلي سايرس

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ديمي لوفاتو تقاطع مايلي سايرس ديمي لوفاتو تقاطع مايلي سايرس

الثلاثاء 25-11-2014 20:56

كشفت النجمة العالمية Demi Lovato أن علاقة الصداقة التي جمعتها بالمغنية الأمريكية Miley Cyrus إنتهت للأبد، بسبب تصرفات الأخيرة وتصريحاتها الغريبة.

وخلال حديثها لبرنامج The TJ Show الذي يبث عبر أثير إذاعة Boston، تلقّت Lovato إتصالاً من أحد المعجبين بها، فأصر على معرفة سبب الخلاف بينها وبين نجمة Wrecking Ball، لكنه لم يحصل على جواب واضح.

Demi ترردت في البداية ثم قالت: إنها الحياة، الجميع يتغيّر. لا يوجد أمور مشتركة بيننا.. أتمنى لها السعادة في حياتها.

وأضافت Lovato التي بدأت مسيرتها من خلال أعمال ومسلسلات Disney : بالفعل Miley كانت من بين أعز اصدقائي، وكنت سعيدة لهذا الأمر، لكن لكل منا حياته.

هذا وأشارت Demi Lovato، التي إكتشفت العام الماضي أن لديها أخت غير شقيقة، أنها تحب Miley كثيراً وتتمنى لها السعادة والنجاح في حياتها الفنية والخاصة.

 

نجمات صديقات ولكن!

 

 

 

 

 

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سيدتي