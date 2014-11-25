إيهاب طلعت: جمهور "سيدتي" أنصف صديق العمر

أكد المنتج إيهاب طلعت أنّ حصول مسلسله "صديق العمر" على جائزة أفضل عمل تاريخي أذيع خلال شهر رمضان الفائت، في استفتاء "سيدتي" السنوي، يمثّل إنصافاً للعمل من قطاع عريض جداً؛ وهو الشارع العربي.

وأضاف إيهاب: "المسلسل تناول فترة مهمة من تاريخ مصر، وهذه الجائزة لكل فريق العمل الذي بذل مجهوداً كبيراً خلال

أشهر طويلة".

وتابع: "أن من مميزات الجائزة أنها تشكّل دافعاً قوياً لكي أنتج أعمالاً مهمة خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن مسلسل "صديق العمر" شارك في بطولته كل من: جمال سليمان، وباسم سمرة، ودرة، وأخرجه عثمان أبو لبن.