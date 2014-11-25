هكذا نعى نجوم سوريا عصام عبه جي بعد 40 عاماً في الدراما

ودّعت دمشق أمس الاثنين الفنّان السّوري عصام عبه جي، بعد مسيرة فنيّة حافلة استمرّت على مدار أربعين عاماً في الدراما خصوصاً وفي المسرح والسّينما عموماً.

ونعى الوسط الفنّي في سوريا رحيل الفنّان عبه جي، الذي فارق الحياة نتيجة مرض عُضال، وكتب الفنّان السوري باسم ياخور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "فقدنا فناناً قديراً مبدعاً..عصام عبه جي وداعاً".

فيما أبدت الفنّانة سوزان نجم الدين حزنها الشّديد على رحيل عبه جي، وقالت: "كان لي معه تجربتان هامّتان، ورحيله خسارة كبيرة للوسط الفني بعد أن ترك تاريخ فنّي عظيم، سيبقى موجوداً بذكراه العطرة وأعماله المهمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أمّا الفنّانة السوريّة أمل عرفة فقالت: "أشعر بحزن عميق ومؤلم بكل مرّة نخسر فيها أحداً من عباقرة الزّمن الجميل، وأساتذة العفوية التي لا تدرس في أكاديميات فن التمثيل عصام عبجي واحد من هؤلاء، الرّحمة لروحه".

فيما قالت الفنّانة فيلدا سمور: "غاب الصوت القوي الهادر، أحد عمالقة المسرح القومي بعصره الذهبي، الحضور الإسثتنائي والكاريزما المسرحية المميزة والفنان العتيق، عصام عبجي..الرحمة لروحك".

يشار إلى أنّ عصام عبه جي من مواليد دمشق 1949، بدأ التمثيل في ثمانينيات القرن العشرين، من أهم أعماله مسلسل "عودة غوار"، مسلسل "باب الحارة"، و"ليالي الصّالحية"، و"مرايا"، "بيت جدي"، و"يوميّات مدير عام"، و"عش المجانين"، و"أبو البنات"، و"الدبّور"، كذلك كانت له عدّة أعمال في المسرح السّوري، وفي السينما.