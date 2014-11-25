أجمل 20 حقيبة عملية للشتاء!

جميع النساء اليوم بحاجة إلى حقيبة كبيرة وعملية، حيث أصبحت احتياجاتهن في هذا العصر كثيرة ومتنوّعة، وهنّ بحاجة إلى حقيبة يد تتسع لجميع هذه اللوازم. وقد لاحظ مصممو الأزياء والإكسسوار هذه الحاجة، فقدّموا لنا أجمل تصميمات حقائب اليد لموسم خريف وشتاء 2014-2015.

وقد لاحظنا أن هناك 3 ألوان أساسية تمحورت حولها موضة الحقائب الكبيرة، وهي: الأسود، الأحمر القاتم، والرمادي وجميع هذه الألوان توحي بالدفء والعملية، و مناسبة جداً لفصل الشتاء وملابسه الداكنة.

معظم هذه الحقائب مصنوعة من الجلد، وتدخلها اكسسوارات معدنية باللونين الذهبي أو الفضي، أما أشكالها فتجمع بين العصرية والكلاسيكية، وبين العملية والأناقة وقد رأينا أجملها لدى كل من: Dior، Chanel، Salvatore Ferragamo، Givenchy، Victoria Beckham، Fendi وغيرها...

بإمكانك حمل هذه الحقائب لمشاوير التسوق، أو للزيارات الصباحية، أو المناسبات المسائية غير الرسمية، وهي تليق بمختلف أنواع الملابس من فساتين، تيورات، جينز وتيشيرت قطنية، أو تنورة مع قميص أنيق.

شاهدي خيارات موقع "سيدتي نت" لأجمل الحقائب العملية والكبيرة، واختاري حقيبتك المثالية لفصل الشتاء.

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