أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

طريقة عمل كب كيك باللّيمون

Google+ Print
طريقة عمل كب كيك باللّيمون طريقة عمل كب كيك باللّيمون

الثلاثاء 25-11-2014 14:35

قدمي لضيوفك كب كيك بالليمون مع التغليفة المميزة والشهية، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير 

 

المقادير:

2½ كوب  من الزبدة

1 كوب  سكر

برش 3 حبّات من اللّيمون الحامض

3 بيض البيض

1 علبة  من الحليب المكثف المحلى

1 علبة قشطة

4½ كوب طحين

4 ملاعق صغيرة من البيكينغ باودر

لتحضير التغليفة:

3 من بياض البيض

برش ½ حبّة ليمون حامض

1/3 سكر

100 غ من الزبدة الطريّة

1 علبة قشطة

½ ملعقة صغيرة من ملون الطعام الأصفر (اختياري)

 

 

طريقة التحضير

1. تُمزج الزبدة مع السكر وبرش اللّيمون الحامض  بالخفاقة الكهربائية وتُخفق لمدّة 10 دقائق حتى يصبح المزيج كريمياً. يُضاف تدريجياً البيض مع الحليب المكثف المحلى والقشطة مع الاستمرار في التحريك.

2. يُنخل الطحين والبايكنغ باودر ويُمزجان مع الخليط. وتُملأ الأكواب الورقية حتى ¾ من عمقها.

3. يُحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وتُخبز الأكواب لمدّة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها بنّياً فاتحاً على سطحها.

4. لتحضير التغليفة، يُخفق زلال البيض مع برش اللّيمون الحامض والسكّر حتى يصبح المزيج هش.

5. في وعاء الخلاّط تُضاف الزبدة إلى المزيج ويُخفق حتى يبرد وتتشكّل رغوة، ومن ثمّ تُضاف القشطة وملون الطعام الأصفر الاختياري مع التحريك.

6. تُزيّن كعكات "الكب كيك" بطبقة التغليف وتُقدّم.

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي