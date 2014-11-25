طريقة عمل كب كيك باللّيمون

قدمي لضيوفك كب كيك بالليمون مع التغليفة المميزة والشهية، تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير

المقادير:

2½ كوب من الزبدة

1 كوب سكر

برش 3 حبّات من اللّيمون الحامض

3 بيض البيض

1 علبة من الحليب المكثف المحلى

1 علبة قشطة

4½ كوب طحين

4 ملاعق صغيرة من البيكينغ باودر

لتحضير التغليفة:

3 من بياض البيض

برش ½ حبّة ليمون حامض

1/3 سكر

100 غ من الزبدة الطريّة

1 علبة قشطة

½ ملعقة صغيرة من ملون الطعام الأصفر (اختياري)

طريقة التحضير

1. تُمزج الزبدة مع السكر وبرش اللّيمون الحامض بالخفاقة الكهربائية وتُخفق لمدّة 10 دقائق حتى يصبح المزيج كريمياً. يُضاف تدريجياً البيض مع الحليب المكثف المحلى والقشطة مع الاستمرار في التحريك.

2. يُنخل الطحين والبايكنغ باودر ويُمزجان مع الخليط. وتُملأ الأكواب الورقية حتى ¾ من عمقها.

3. يُحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وتُخبز الأكواب لمدّة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها بنّياً فاتحاً على سطحها.

4. لتحضير التغليفة، يُخفق زلال البيض مع برش اللّيمون الحامض والسكّر حتى يصبح المزيج هش.

5. في وعاء الخلاّط تُضاف الزبدة إلى المزيج ويُخفق حتى يبرد وتتشكّل رغوة، ومن ثمّ تُضاف القشطة وملون الطعام الأصفر الاختياري مع التحريك.

6. تُزيّن كعكات "الكب كيك" بطبقة التغليف وتُقدّم.

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