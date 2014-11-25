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«الشحات»: الداعون لتظاهرات 28 نوفمبر «قطبيون».. و«الجبهة» ليست سلفية

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«الشحات»: الداعون لتظاهرات 28 نوفمبر «قطبيون».. و«الجبهة» ليست سلفية «الشحات»: الداعون لتظاهرات 28 نوفمبر «قطبيون».. و«الجبهة» ليست سلفية

أكد المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن الجبهة السلفية هي مجموعة من التيار القطبي، وقد تكونت بعد الثورة، ومعظمهم من مدينة المنصورة، مضيفًا أن هذه الجبهة في معظم سياساتها موافقة للإخوان.

وأضاف «الشحات» خلال مؤتمر حزب النور بالشرقية ضمن حملة «مصرنا بلا عنف»، أن أعضاء تلك الجبهة ينسبون أنفسهم للسلفيين وفي نفس الوقت يقولون عليهم انبطاحيين، موضحًا أن هؤلاء يعتزون بنسبتهم للتيار القطبي فلماذا لا يطلقون على نفسهم التيار القطبي؟.

وقال إن اختيار اسم «الجبهة السلفية» للتلبيس على الناس، وأن موقف الإخوان غير واضح من دعوات النزول، وأن ما يحرك هذه الدعوات هو الفكر القطبي.

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