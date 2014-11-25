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ضبط 400 صندوق رنجة و20 عبوة زبدة منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

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ضبط 400 صندوق رنجة و20 عبوة زبدة منتهية الصلاحية بالإسماعيلية ضبط 400 صندوق رنجة و20 عبوة زبدة منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

أرشيفية

أعلن حسن الجاويش، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بمحافظة الاسماعيلية أن مديرية التموين بالاسماعيلية، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومباحث التموين والصحة وممثلى كافة الجهات الرقابية قامت بعمل حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية وذلك للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والعمل على توفير السلع الحيوية للمواطنين وعدم احتكار وحجب سلع من قبل التجار وقد تم تحرير محاضر لبعض المخالفين وهى تحرير محضر بالتل الكبير ضد مدير ثلاجة تبريد وذلك لحيازته 400 صندوق رنجه و20 عبوة زبدة منتهية الصالحية وتم إحالة المحضر للنيابه العامة وتحرير محضر لصحاب أحد المخابز السياحية لحيازته عدد 4 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

وتم التحفظ على المضبوطات واحالة المحضر للنيابه تم تحرير محضر لمشرف مبيعات شركة استيرين كومبانى للسجائر لمخالفته المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح وذلك لامتناعه عن بيع سلعة السجائر للمواطنين امام الفرع فى ظل وجود عدد كبير من التجار وتم التحفظ على عدد 6830 علبة سجائر انواع مختلفه وتم احالة المحضر للنيابه العامه المختصه وذلك يوم 20/10 وبتاريخ 29/10 تم تحرير محضر أحوال وذلك لتنفيذ قرار النيابه العامه ببيع المضبوطات الذكوره والتى كانت معدة للبيع بالاسواق السوداء وتم البيع بالسعر الرسمى وتوريد المبلغ لخزينة المحكمه على ذمة الفصل فى القضية.

كما تم تحرير محضر لصاحب محطة للبترول بقرية الرياح لمخالفته للقانون والقرار الوزارى للتصرف فى كمية من البنزين وتم إحالة المحضر للنيابة.

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