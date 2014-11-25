أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. قومى المرأة: 3 شكاوي فقط منذ إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد السيدات بأسيوط‎

Google+ Print
بالصور.. قومى المرأة: 3 شكاوي فقط منذ إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد السيدات بأسيوط‎ بالصور.. قومى المرأة: 3 شكاوي فقط منذ إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد السيدات بأسيوط‎

fwfb نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، بقاعة المؤتمرات بنادي أسيوط الرياضي، حيث لم تستقبل وحدة مكافحة العنف بمديرية أمن أسيوط، الا ثلاثة شكاوي فقط منذ إنشاء الوحدة وحتى اﻵن.

بحضور الدكتورة أميمه يوسف حسن، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والعميد طارق محمد قطب مفتش المنطقة المركزية بأمن أسيوط، والدكتورة ميريت عزيز مدرس بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة اسيوط، وجمال عسران المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من أئمة الأوقاف، ومئات السيدات والفتيات.

وأوضحت الدكتورة أميمه يوسف مقر ر المجلس ، جهود المجلس القومي للمرأة ودور المؤسسات الأخري في مناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدث الدكتورة ميريت عزيز، المدرس بقسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، حول تقدير احتياجات الأطباء والممرضات للتعرف والتعامل مع حالات العنف ضد الزوجات.

وأشارت إلي أن الابحاث التى اجريت مؤخرا أثبتت ان 47 بالمائة تعرضوا للعنف البدني منذ عمر 15 سنة ، وكان لابد من اكتشاف الحالات وتدريب الأطباء والتمريض لمساعدة السيجات لايجاد الحلول اللازمة ، والوقوف علي الخدمات المقدمة بالمستسفيات.

وحول دور وزارة الداخلية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحدث العميد طارق محمد قطب مفتش المنطقة المركزية بأمن أسيوط، وأشار إلى الحق في الكرامة ، حيث تضمنت الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية حقوق المرأة.

saffgوأشار إلي أنه تم انشاء مكاتب لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة ، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا ان المديرية لم تتلق إلا ثلاثة شكاوي فقط منذ عمل الوحدة باسيوط وحتي اﻻن ، وطالب بعدم الخوف من التقدم بشكوي للقبض علي المتحرشين.

وتحدث جمال عسران المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة حول المواجهةالقانونية للعنف ضد المرأة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا