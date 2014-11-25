بالصور.. قومى المرأة: 3 شكاوي فقط منذ إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد السيدات بأسيوط‎

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، بقاعة المؤتمرات بنادي أسيوط الرياضي، حيث لم تستقبل وحدة مكافحة العنف بمديرية أمن أسيوط، الا ثلاثة شكاوي فقط منذ إنشاء الوحدة وحتى اﻵن.

بحضور الدكتورة أميمه يوسف حسن، مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والعميد طارق محمد قطب مفتش المنطقة المركزية بأمن أسيوط، والدكتورة ميريت عزيز مدرس بقسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة اسيوط، وجمال عسران المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من أئمة الأوقاف، ومئات السيدات والفتيات.

وأوضحت الدكتورة أميمه يوسف مقر ر المجلس ، جهود المجلس القومي للمرأة ودور المؤسسات الأخري في مناهضة العنف ضد المرأة.

وتحدث الدكتورة ميريت عزيز، المدرس بقسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، حول تقدير احتياجات الأطباء والممرضات للتعرف والتعامل مع حالات العنف ضد الزوجات.

وأشارت إلي أن الابحاث التى اجريت مؤخرا أثبتت ان 47 بالمائة تعرضوا للعنف البدني منذ عمر 15 سنة ، وكان لابد من اكتشاف الحالات وتدريب الأطباء والتمريض لمساعدة السيجات لايجاد الحلول اللازمة ، والوقوف علي الخدمات المقدمة بالمستسفيات.

وحول دور وزارة الداخلية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحدث العميد طارق محمد قطب مفتش المنطقة المركزية بأمن أسيوط، وأشار إلى الحق في الكرامة ، حيث تضمنت الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية حقوق المرأة.

وأشار إلي أنه تم انشاء مكاتب لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة ، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا ان المديرية لم تتلق إلا ثلاثة شكاوي فقط منذ عمل الوحدة باسيوط وحتي اﻻن ، وطالب بعدم الخوف من التقدم بشكوي للقبض علي المتحرشين.

وتحدث جمال عسران المحامي وعضو المجلس القومي للمرأة حول المواجهةالقانونية للعنف ضد المرأة.