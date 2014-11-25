رئيس وزراء الأردن: لن نسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتنا بالامارات

أكد رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتها مع دولة الإمارات التي يعمل فيها 225 ألف أردني.

وقال النسور إن “دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني”.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “إذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الأردن لن يقبل هذا الامر”.

وأوضح النسور أن “من يريد أن يغرد عليه أن يطلع على القانون أولا حتى لا يسيء إلى اقتصادنا وتجارتنا والمساعدات التي نتلقاها”.

وخلص أن “من يريد أن يبدي رأيه في الفضاء الأردني الفسيح ويسيء لعلاقتنا بدولة شقيقة ويجردنا من كل الدول التي تدعمنا فالقانون هو الفيصل”.

وتأتي تصريحات النسور بعد خمسة أيام من توقيف السلطات الأردنية لنائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد بسبب توجيهه انتقادات شديدة اللهجة لدولة الإمارات العربية المتحدة لنشرها قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على أنها ارهابية، ومن ضمنها الاخوان المسلمون.

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية لبني أرشيد تهمة “القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة شقيقة”.

وكان بني أرشيد وصف في تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حكومة الامارات بأنها “الراعي الأول للارهاب”.

وقال أن “الإمارات تقوم بدور شرطي أميركي في المنطقة وبأقذر الأدوار الوظيفية خدمة للمشروع الصهيوني الماسوني وتقف خلف كل أعمال التخريب والتدمير لمشروع الأمة وتتآمر على قضايا الأمة وضد حركات التحرر الوطني وتدعم الانقلابات وتتبنى تمويل حركات التجسس والاغتراب فهذه القيادة هي الخلايا السرطانية في جسم الأمة العربية”.

وأضاف أن “الأجندة الإماراتية تتناقض مع اهداف الأمة العربية ويجب طردها من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ووضع حد لاستنزاف الأمة وخيراتها”.

ونشرت الإمارات السبت قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على أنها إرهابية، ومن ضمنها تنظيم داعش المتطرف والاخوان المسلمون وتنظيم القاعدة والحوثيون في اليمن.

وضمت القائمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المدافع عن الاخوان المسلمين.