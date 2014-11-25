جمعية نساء مصر تنفذ مشروعات تنموية بالفيوم

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اليوم الثلاثاء أعضاء الجمعية العمومية لنساء مصر برئاسة منال الدماطي رئيس الجمعية.

> وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والمشروعات التنموية التي يمكن أن تنفذها الجمعية بالفيوم ومنها توصيل مياه الشرب النقية لبعض القرى الفقيرة ومشروعات تنموية للمرأة والمرأة المعيلة بالقرى الأكثر احتياجا.

> وقالت منال الدماطي إن جمعية نساء مصر تهدف إلى تفعيل دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع المحلي من خلال إقامة المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة بالقرى إلي جانب توعية الشباب بالقرى وتدريب الفتيات علي تقديم الخدمات المجتمعية بالقرى .

> وأشاد محافظ الفيوم بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية للمساهمة في المشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الفقيرة لتوفير حياه أفضل للمواطنين وتوعية الشباب بالمشاركة الفعالة في بناء وتنمية المجتمع .