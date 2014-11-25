أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جمعية نساء مصر تنفذ مشروعات تنموية بالفيوم

Google+ Print
جمعية نساء مصر تنفذ مشروعات تنموية بالفيوم جمعية نساء مصر تنفذ مشروعات تنموية بالفيوم

الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اليوم الثلاثاء أعضاء الجمعية العمومية لنساء برئاسة منال الدماطي رئيس الجمعية.
> وتم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والمشروعات التنموية التي يمكن أن تنفذها الجمعية بالفيوم ومنها توصيل مياه الشرب النقية لبعض القرى الفقيرة ومشروعات تنموية للمرأة والمرأة المعيلة بالقرى الأكثر احتياجا.
> وقالت منال الدماطي إن جمعية نساء مصر تهدف إلى تفعيل دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع المحلي من خلال إقامة المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة بالقرى إلي جانب توعية الشباب بالقرى وتدريب الفتيات علي تقديم الخدمات المجتمعية بالقرى .
> وأشاد محافظ الفيوم بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية للمساهمة في المشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الفقيرة لتوفير حياه أفضل للمواطنين وتوعية الشباب بالمشاركة الفعالة في بناء وتنمية المجتمع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً