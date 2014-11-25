«النور»: مصر تتعرض لمؤامرة كبرى لتقسيمها.. وأطرافها خارجية وداخلية

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، أن «ما تتعرض له مصر هو مؤامرة كبرى تستهدف التقسيم والتفكيك»، مشيراً إلى أن «أطراف المؤامرة خارجية وداخلية».

وقال «مخيون»، خلال مشاركته بمؤتمر «مصرنا بلا عنف»، الذي عقده حزب «النور»، الثلاثاء، بمحافظة الفيوم، أن «هذه المؤامرة ليست وهمًا، بل أصبحت واقعاً لتحويل المنطقة إلى دويلات صغيرة مفككة، الأمر الذى لا يصب إلا في صالح الكيان الصهيوني، فما يحدث في إسرائيل لا ينفصل أبدًا عما يحدث في العالم العربي».

وأضاف «مخيون»: أن «الشريعة لن تنتصر ولن تنتشر بالفساد في الأرض أو بالحض على القتل»، معتبرًا أن «أنصار الشريعة في ليبيا يقتلون الجيش والشرطة تحت اسم الشريعة، وأن الإسلام هو دين الرحمة والعدل والشفقة».

وتابع: أن «الدعوة لرفع المصاحف فى مظاهرات 28 نوفمبر، هدفه تعريض المصحف للإهانة للاستفادة منه سياسياً بعد ذلك».