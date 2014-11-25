البحث العلمي تناقش «القدرات الاقتصادية الكامنة في العشوائيات لتنميتها» الأربعاء

يفتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل بعنوان «القدرات الاقتصادية الكامنة في العشوائيات كمدخل لتنميتها»، الأربعاء، بمقر الأكاديمية، لإلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد موازٍ، وأنشطة غير رسمية، وقيمه مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية.

وقال «صقر»، فى بيان له الثلاثاء: «لقد نمت العديد من المناطق العشوائية بمصر عامًة، والقاهرة خاصًة على حدود المناطق الحضرية، ومع النمو الطبيعي للعمران الحضري وتمدده، أصبحت مجموعة كبيرة من المناطق العشوائية فى مناطق مميزة جغرافيًا منها (منطقة ماسبيرو وحكر أبو دومة بالقاهرة، ومنطقة إمبابة بالجيزة، وزرزارة والقابوطى ببورسعيد، والطابية بأسوان) وغيرها».

وأضاف، لقد «انتهجت الدولة مجموعة من السياسات لمعالجة العشوائيات، منها الإزالة وإعادة التسكين، أو نقل السكان إلى مشروعات إسكان جاهزة، أو تعويضهم ماديًا، إلا أنه بالنظر إلى هذه المناطق، يتضح وجود قدرات اقتصادية هائلة كامنة بها يمكن اتخاذها كمدخل أساسي في تطوير المنطقة».

وأكد أن الهدف من الورشة، إلقاء الضوء على إمكانية تطوير المناطق العشوائية من منظور وجود قدرات كامنة فيها من اقتصاد موازى وأنشطة غير رسمية، و قيمه مستمدة من خصائص الموقع والقوة البشرية، وذلك من خلال التعرف على هذه القدرات و تبادل الخبرات حول أساليب وآليات الاستفادة منها من واقع أمثلة لمشروعات حققت نجاحات في هذا المجال، بغرض تقديم التوصيات التي سيتم التوصل إليها إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.

وتتضمن الندوة عدة محاور منها «أهمية استغلال الإمكانيات القائمة داخل العشوائيات»، وإلقاء الضوء على «القدرات الموجودة بالمناطق العشوائية وأساليب استغلالها للارتقاء بالمنطقة»، بالمشاركة مع الأهالي وأصحاب المهن الحرة «موقع – تاريخ – تراث شعبي- القيمة الاقتصادية للأراضي – القدرات البشرية لسكان المنطقة من أصحاب المهن الحرة – الورش و الأسواق غير الرسمية»، والمحور الثالث دراسة «حالة مشروعات تطوير المناطق العشوائية من منطلق التنمية الاقتصادية.. قرية (زرزارة) ببورسعيد».

ويحضر الورشة ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مركز البحوث الاجتماعية، ومحافظي القاهرة والجيزة وبورسعيد وأسوان، نقابة المهندسين .