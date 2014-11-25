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«بدوي»: زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر على رأس محادثات السيسي - هولاند

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«بدوي»: زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر على رأس محادثات السيسي - هولاند «بدوي»: زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر على رأس محادثات السيسي - هولاند

قال السفير إيهاب بدوي، سفير لدى فرنسا، إن الرئيس عبد الفتاح سبحث غداً من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند دعم وتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في جميع المجالات في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.

و أضاف، في تصريح الثلاثاء، أن الرئيسين سيتناولا التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وإستعادة الحركة السياحية الفرنسية الوافدة إلى مصر.

وأكد السفير أن هذه المحادثات سيتخللها غذاء عمل يعقبه إلقاء بيانين من الجانب المصري والفرنسي ومؤتمر صحفي مشترك.

وشدد «بدوي» على أن زيادة الاستثمارات الفرنسية إلى مصر ستحظى بجزء كبير من المحادثات المصرية الفرنسية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل عصر الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق يومين، قادما من روما وذلك في ختام جولته الأوروبية التي استهلها الإثنين بزيارة إيطاليا والفاتيكان.

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