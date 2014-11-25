السفير البريطاني بالقاهرة: ملتزمون بمساعدة مصر على تطوير اقتصادها

قال السفير البريطاني جون كاسن إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة مصر على تطوير اقتصاد مزدهر من شأنه خلق فرص عمل لجميع المصريين، مطالبًا الحكومة بمواصلة الإصلاحات التي من شأنها تشجيع المزيد من الأعمال التجارية البريطانيّة على الاستثمار في مصر.

وجاءت تصريحات كاسن، خلال تفقده مصنع تديره شركة «سوموتومو إيجبت SEWS-Eg» البريطانية في بورسعيد، التي تنتج المكونات الكهربائية للسيارات، ويعمل بها حاليًا 1500 عامل، وتستهدف خلق 20 ألف فرصة عمل للمصريين.

وأضاف كاسن: «تُقدِّم المملكة المتّحدة أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمار البريطاني في العام الماضي 1.3 مليار دولار أمريكي، ويوضِّح هذا المصنع ما يمكن أن يحقّقه الاستثمار البريطاني من أجل مصر».

واعتبر السفير البريطاني أن شركة «سوموتومو إيجبت» تقدِّم دليلاً على النجاح الذي يمكن أن يحقّقه التعاون بين المستثمرين البريطانيين الملتزمين والعمال المصريين الماهرين.

وقال: «لدَي ثقة بأنه بالتوازي مع خطوات الحكومة المصرية لتحجيم البيروقراطية سنشهد إنجاز شركة سوموتومو إيجبت SEWS-Eg في خلق ما يصل إلى 20 ألف فرصة عمل جديدة هنا في بورسعيد، وعدة آلاف فرصة عمل إضافية في أنحاء مصر الأخرى».

وأكد كاسن دعم بريطانيا المستمر للاقتصاد المصري، وحدّد كيفية جذب مصر المزيد من الاستثمار الأجنبي، قائلا «لا مجال للتشكيك في التزام المملكة المتحدة نحو الاقتصاد المصري، ولا ينحصر اهتمامنا في فخرنا بقيمة استثمارتنا، بل يمتد هذا الاهتمام إلى الرغبة في عمل المزيد لتوطيد روابطنا في المجالات التجارية والأعمال».

وتابع: «من هذا المنطلق سيزور الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توبياس إيلوود، مصر في يناير على رأس وفد مكون من كبرى الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص العمل التجاري في مصر، فضلاً عن ذلك، تقوم الحكومة البريطانيّة بتقديم الدعم التقني للحكومة المصرية قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار في شهر مارس القادم».

وقال: «كما أوضح الرئيس السيسي، تحتاج الحكومة المصريّة إظهار أن مصر منفتحة للأعمال التجاريّة. وهو ما يعني اتخاذ قرارات شجاعة مثل دفع الديون المستحقَّة لشركات البترول الدوليّة وتخفيف القيود التي تتسبَّب في صعوبة الاستثمار الأجنبي في مصر، ويُعد المؤتمر الإقتصادي في مارس فرصة سانحة لإظهار أن مصر جادة بشأن القيام بمثل تلك الخطوات».

ورافق كاسن خلال جولته التفقُّدية لمصنع «سوموتومو إيجبت» محافظ بورسعيد، سماح قنديل، الذي عمل بشكل وثيق مع الشركة أثناء وضع خططهم التوسُّعية، حسب بيان للسفارة البريطانية.