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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس "التنمية الأسرية"

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محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس "التنمية الأسرية" محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس "التنمية الأسرية"

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة معالي علي سالم عبيد الكعبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد نائبا للرئيس.

ونص القرار على عضوية كل من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وسعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بالإنابة وسعادة محمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وسعادة الدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة أبوظبي.

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