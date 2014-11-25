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تنس طاولة - الاتحاد العربي يقبل احتجاج الأهلي ضد الجيش القطري

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تنس طاولة - الاتحاد العربي يقبل احتجاج الأهلي ضد الجيش القطري تنس طاولة - الاتحاد العربي يقبل احتجاج الأهلي ضد الجيش القطري

وافقت اللجنة الفنية للبطولة العربية لتنس الطاولة التي تستضيفها المغرب حالياً على إيقاف اللاعب الصيني المجنس لي بنج الذي يلعب فى صفوف نادى الجيش القطري خاصة أنه لم يمر عليه 3 سنوات منذ آخر مشاركه له مع الصيني وذلك استجابة لطلب الأهلي وعدد من الأندية المشاركة بالبطولة,

وهو ما جعل الفريق القطري يتقدم باحتجاج مماثل للجنة الفنية ضد لاعبي الأهلي بزعم أنهم محترفين خارج ، وهو أمر ليس له أي علاقة باللوائح,

وقام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق تنس الطاولة فى المغرب بتقديم مذكرة توضيحيه للجنة الفنية يؤكد فيها على أن جميع ﻻعبي النادي الأهلي مسجلين في الاتحاد المصري و يمثلون النادي في كافة البطوﻻت المحلية و الدولية و أن من يشكك في هذا الأمر عليه الرجوع لسجلات الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي أكبر من أن يقدم على هذا الفعل وإن كل مثل هذه الادعاءات هدفها تشتيت تركيز اللاعبين للابتعاد عن تحقيق هدفهم الأساسي بالحفاظ على اللقب الذي يحمله الأهلي من العام الماضي.

من جانبه أكد الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة الأهلي في المغرب أن استجابة اللجنة الفنية للاحتجاج الذي تقدم به الأهلي وعدداً من الأندية يعد انتصاراً لمباديء اللعب النظيف والمساواة بين الأندية المشاركة في البطولة ويضفى المزيد من الإثارة على منافسات البطولة.

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