كيم كردشيان تخطط للإنجاب من أم بديلة من أجل رشاقتها

سبق وكشفت النجمة العالمية Kim Kardashian أنها تخطط للحمل والإنجاب قريباً؛ كي لا تبقى ابنتها North West وحيدة. لكن، بعض الأصدقاء المقربين منها أكدوا أنها حريصة على الحفاظ على رشاقتها، لذا تفكّر باستخدام أم بديلة تحمل طفلها بدلاً منها.

ووفقاً لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قال مصدر مقرّب من Kardashian :من المستحيل أن تنجب kim في هذه الفترة حيث يتطلب استرجاعها رشاقتها وقتاً طويلاً.. لذا، قد تلجأ إلى شخص آخر يحمل طفلها.

وأضاف: Kim ليست مستعدة بتاتاً للتفريط بجسمها الجميل والرشيق، كما أن حملها الأول الصعب والذي جعلها تشعر بالعياء الدائم والاضطرار للبقاء في السرير لوقت طويل لا يشجعها على الحمل من جديد.

يشار إلى أن Kim Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً والتي عبّرت عن حبها للشرق الأوسط خلال زيارتها دبي في الأيام القليلة الماضية، اتبعت حمية غذائية صارمة بعد إنجاب طفلتها North West من زوجها المغني Kanye West، حتى استعادت إطلالتها المعتادة.