أخبار عاجلة

أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة -
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد» -
فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي -
فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب -
رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان تخطط للإنجاب من أم بديلة من أجل رشاقتها

Google+ Print
كيم كردشيان تخطط للإنجاب من أم بديلة من أجل رشاقتها كيم كردشيان تخطط للإنجاب من أم بديلة من أجل رشاقتها

الثلاثاء 25-11-2014 14:18

سبق وكشفت النجمة العالمية Kim Kardashian أنها تخطط للحمل والإنجاب قريباً؛ كي لا تبقى ابنتها North West  وحيدة. لكن، بعض الأصدقاء المقربين منها أكدوا أنها حريصة على الحفاظ على رشاقتها، لذا تفكّر باستخدام أم بديلة تحمل طفلها بدلاً منها.

ووفقاً لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قال مصدر مقرّب من Kardashian :من المستحيل أن تنجب kim في هذه الفترة حيث يتطلب استرجاعها رشاقتها وقتاً طويلاً.. لذا، قد تلجأ إلى شخص آخر يحمل طفلها.

وأضاف: Kim ليست مستعدة بتاتاً للتفريط بجسمها الجميل والرشيق، كما أن حملها الأول الصعب والذي جعلها تشعر بالعياء الدائم والاضطرار للبقاء في السرير لوقت طويل لا يشجعها على الحمل من جديد.

يشار إلى أن Kim Kardashian البالغة من العمر 33 عاماً والتي عبّرت عن حبها للشرق الأوسط خلال زيارتها دبي في الأيام القليلة الماضية، اتبعت حمية غذائية صارمة بعد إنجاب طفلتها North West من زوجها المغني Kanye West، حتى استعادت إطلالتها المعتادة.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي