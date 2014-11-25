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دريد لحام عالق أيضاً في مطار القاهرة والقنصليّة تتدخل

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دريد لحام عالق أيضاً في مطار القاهرة والقنصليّة تتدخل دريد لحام عالق أيضاً في مطار القاهرة والقنصليّة تتدخل

الثلاثاء 25-11-2014 15:51

بعد مرور أيّام قليلة على تكريمه في القاهرة، تسرّبت معلومات من مصادر صحفيّة موثوقة تُفيد بأنّه تمّ إيقاف الفنّان السّوري دريد لحّام في مطار القاهرة، أثناء توجّهه مع وفد سوري رسمي للمشاركة في فعاليات "مونديال الإذاعة والتلفزيون" الذي انطلقت فعالياته مؤخّراً.
وأشارت المصادر إلى أنّه تمّ إيقاف الفنّان السّوري لمدّة تجاوزت الأربع ساعات في مطار القاهرة، بحجة أنّ أوراقه ناقصة، إلى أن تدخّلت "البعثة القنصلية" السّوريّة في ، وتمكّن أخيراً من الدّخول.
يشار إلى أنّ الفنانين السوريين عانوا خلال الفترة الأخيرة من مشكلة التنقّل بين الدّول العربية، فسبق للفنّان السّوري عابد فهد أن تعرّض لنفس الموقف عندما كان متوجّها للقاهرة، أمّا على الحدود اللّبنانيّة السوريّة ففي كل أسبوع بات يتردّد خبراً عن محاولة منع فنّان سوري من دخول لبنان مثل امل عرفة، نادين تحسين بيك وكاريس بشّار ومظهر الحكيم .

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