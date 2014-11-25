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64 ألف جنيه استرليني لتناول العشاء مع كيت ووليام

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64 ألف جنيه استرليني لتناول العشاء مع كيت ووليام 64 ألف جنيه استرليني لتناول العشاء مع كيت ووليام

الثلاثاء 25-11-2014 15:46

لبّت الدوقة Kate Middleton وزوجها الأمير William دعوة جامعة " سانت أندروز" في اسكتلندا، إلى حفل عشاء بمناسبة الذكرى الـ 600 لتأسيسها.
ويعتبر هذا العشاء بمثابة حفل لجمع التبرعات للجامعة التي التقى فيها الزوجان الملكيان أثناء دراستهما، حيث تصِلُ قيمة التذاكر إلى 64 ألف جنيه استرليني.
ويتوجب على ضيوف حفل العشاء حجز طاولة بتكلفة قدرها 64 ألف جنيه استرليني، للحصول على تذكرتين لهذا الحدث، مع وجود فرصة لمقابلة دوق ودوقة كامبريدج.
وسيقام حفل العشاء بمانهاتن في نيويورك، حيث من المقرر أن يقوم الزوجان Kate Middleton والأمير William في جولة قصيرة في أمريكا، الشهر المقبل، تنتهي بجمع التبرعات في متحف متروبوليتان للفنون.
يذكر أن الدوقة Kate Middleton وزوجها الأمير William التقيا في جامعة " سانت أندروز" عام 2002، حين التحقا بدورة دراسية في الفن.

 

 

 

 

 

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