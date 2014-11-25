هل صالحت أصالة شقيقتها ريم؟ وماذا قال أيهم لريم قبل رحيله؟

بيروت_ سيدتي نت

على الرغم من الخلاف بينهما، قامت الصفحة الرسمية للفنانة أصالة على الفايسبوك، بعمل مشاركة (Share) من صفحة شقيقتها ريم من خلال صورة نشرتها هذه الأخيرة لشقيقهما الراحل أيهم، ويبدو أن الشقيقتين اللتين كانت السياسة سبباً في عدائهما، اتعظتا من الوفاة المفاجئة لأيهم قبل أن يتمكن من مصالحة شقيقته أصالة، وقررا أن يتصالحا قبل فوات الأوان.

من جهة ثانية، كتبت ريم المفجوعة برحيل أيهم الذي كان أقرب أشقائها إليها عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك رثاءًَ لشقيقها أكدت فيه أنه كان مهموماَ دون أن تذكر السبب، وهذا ما جاء في رسالة ريم:

"راح الغالي الحنون الطيب المجنون العصبي بس أبو قلب طيب كتير طيب ، كلشي هون عم يبكي حجار بناية الفنانين اللي كبرنا ولعبنا فيها وضحكنا فيها وبكينا فيها ، راح أيهم وما قلي ، كل اللي قلي يا قبل بيوم قلي يا أختي أنا عم موت كل يوم مية موته ، هلأ أيهم مات وارتاح ، ارتاح من الحنيه اللي كانت تاعبتو ، مات قلبو من القهر ، راح أيهم الله يرحمو ويريح روحو الغالية لأيهم الطيب الشهم الكريم".

وكانت اصالة قد كتبت تغريدة على "تويتر" قالت فيها إنها بعد رحيل أيهم أصبحت الحزن بذاته.