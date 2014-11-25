ما هي الأغنية الجديدة التي سيصورها راغب علامة؟

أكد الفنان راغب علامة أنّ الأزمة الحقيقية في لبنان هي أزمة فساد النظام الذي يجب الخلاص منه بضرورة التغيير، أملا أن يكون التغيير للأفضل وليس للأسوأ.

وأضاف راغب خلال لقائه مؤخراً على قناة "روتانا" مصرية في برنامج "شوبيز" أن لبنان لا يعاني من الإرهاب فهو ليس أرضاً خصبة للإجرام بقدر ما يعاني من فساد الأنظمة، موضحاً أنّ بلده بحاجة إلى أن يكون له "رأس واحد" وليس 45 رأساً.

وحول تأثير كونه سفير الأمم المتحدة في الشرق الأوسط على أرائه قال راغب علامة إنه اختير سفيراً ليس بسبب أغانيه وفنه، بل لإنسانيته وهو عندما يتحدث إنما يتحدث من منطق أنه إنسان وليس فنان.

على الجانب الفني كشف راغب أنه لم يستقر بشكل نهائي على الأغنية التي سيقوم بتصويرها فيديو كليب، وإن كان من الأرجح أن يصور أغنية"حبيب ضحكاتي" التي يحمل الألبوم اسمها.