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الأهلي يدعو محلب ووزراء الدفاع والداخلية والرياضة لحضور نهائي الكونفدرالية

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الأهلي يدعو محلب ووزراء الدفاع والداخلية والرياضة لحضور نهائي الكونفدرالية الأهلي يدعو محلب ووزراء الدفاع والداخلية والرياضة لحضور نهائي الكونفدرالية

/أ ش أ/ وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، الدعوة رسميا إلى إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحضور لقاء الفريق أمام سيوي سبور الإيفواري يوم 6 ديسمبر المقبل في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية على إستاد القاهرة الدولي.

كما حرص مجلس إدارة الأهلي على توجيه الدعوة رسميا لوزراء "الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والبترول والإسكان والسياحة"، بجانب محافظي القاهرة والجيزة، لحضور مباراة النهائي، حيث قام اللواء محمود علام مدير عام النادي بإرسال الدعوات الرسمية بتوقيع رئيس النادي.

ومن ناحية أخرى، قرر محمود طاهر رئيس النادي مرافقة بعثة الفريق الأحمر المتجهة إلى أبيدجان فجر بعد غد الخميس استعدادا لمواجهة فريق سيوي سبور الإيفواري في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.

وجاء قرار رئيس الأهلي بالسفر إلى كوت ديفوار على نفقته الخاصة لمؤازرة الفريق والرفع من معنويات اللاعبين أثناء تلك المواجهة الحاسمة، خاصة أنه يعلم جيدا حجم الصعوبات التي تحيط بالفريق من نقص عددي في صفوفه بسبب الإصابات.

يذكر أن المجلس اتخذ قرارا في وقت سابق بتولي كامل زاهر أمين الصندوق رئاسة بعثة الأهلي في كوت ديفوار، والذي يقوم بترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثه مع علاء عبد الصادق المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي.

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