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البحرين تدين التدخلات المتكررة لإيران في شؤونها الداخلية

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البحرين تدين التدخلات المتكررة لإيران في شؤونها الداخلية البحرين تدين التدخلات المتكررة لإيران في شؤونها الداخلية

رئيس جهاز الأمن العام البحريني

أعربت وزارة خارجية البحرين عن رفضها التام وإدانتها الشديدة للتدخلات المتكررة لإيران في شؤون المملكة الداخلية، والتي كان آخرها تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول تفتيش الجهات المختصة بوزارة الداخلية لمسكن أحد مواطني البحرين .

ونفت الخارجية البحرينية حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”، ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية من معلومات وصفتها بأنها “كاذبة”، وشددت على أن البحرين تتعامل مع جميع مواطنيها بسواسية وفقاً لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز.

وجددت الخارجية البحرينية دعوتها لإيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والكف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتوجيه الاتهامات الكاذبة والباطلة التي لا أساس لها، والتي لا يجب أن تصدر عن جهة رسمية ومسؤولة كوزارة خارجية.

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