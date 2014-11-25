بالصور.. ضبط” بلدوزر” و7 سيارات مسروقة فى حملة أمنية بوادى فيران جنوب سيناء

تمكنت الحملة الأمنية المكبرة التى تقوم بها مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع القوات الخاصة والجيش بمنطقة وادى فيران، من ضبط بلدوزر مسروق بالإضافة ل7 سيارات أخرى مبلغ بسرقتها و2كيلو ونصف أفيون.

حيث كانت وردت معلومات للعميد محمد خريصة مدير مباحث جنوب سيناء بقيام المسجل خطر على محمد سالم دخيل المتهم فى 41 قضية من بينها مؤبد فى وقائع خطف والاتجار فى المخدرات بإخفاء سيارات مسروقة والاتجار فى المخدرات وبناء على تعليمات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بالقضاء على البؤر الاجرامية امر اللواء حاتم امين مدير امن جنوب سيناء بتشكيل حملة مكبرة بمرافقة اللواء خالد يحيى وكيل ادارة المباحث الجنائية بمصلحة الامن العام بوزارة الداخليه وتم مداهمة البؤر اجرامية بمنطقة وادى الندية بوادى فيران التابعة لقسم شرطة ابورديس وأسفرت الحملة اليوم عن ضبط بلدوزر و7 سيارات اخرى مسروقة بالإضافة ل2 كيلو ونصف افيون.