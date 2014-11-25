“النور”: مصر تتعرض لمؤامرة كبرى تهدف لتقسيمها

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن ما تتعرض له مصر هو مؤامرة كبرى تستهدف التقسيم والتفكيك مشيراً إلى أن أطراف المؤامرة خارجية وداخلية.

وأوضح مخيون خلال مشاركته بمؤتمر “مصرنا بلا عنف” الذي عقده حزب النور اليوم الثلاثاء بمحافظة الفيوم أن هذه المؤامرة ليست وهما بل أصبحت واقعاً لتحويل المنطقة الى دويلات صغيرة مفككة، الأمر الذى لا يصب إلا في صالح الكيان الصهيوني، فما يحدث في إسرائيل لا ينفصل أبدا عما يحدث في العالم العربي.

وأكد مخيون أن الشريعة لن تنتصر ولن تنتشر بالفساد في الأرض أو بالحض على القتل، مشيرًا الى أن أنصار الشريعة في ليبيا يقتلون الجيش والشرطة تحت اسم الشريعة وأن الإسلام هو دين الرحمة والعدل والشفقة.

وأكد مخيون أن الدعوة لرفع المصاحف فى مظاهرات 28 نوفمبر هدفه تعريض للمصحف للإهانة للاستفادة منه سياسياً بعد ذلك.

أ ش أ