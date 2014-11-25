تنسيقيات معارضة: 8 غارات لطيران التحالف على الرقة السورية

شنّ طيران التحالف الدولي، الثلاثاء، 8 غارات جوية على الأقل على عدد من المواقع بمدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا، بحسب تنسيقيات معارضة.

وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت عدد من التنسيقيات الإعلامية المعارضة، من بينها “الرقة تذبح بصمت” المتخصصة بنشر أخبار محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة “داعش”، أن 8 غارات جوية على الأقل شنها طيران التحالف، ظهر الثلاثاء، على عدد من المواقع في المدينة، دون أن يرد على الفور ما إذا كان وقع قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم أو المدنيين.

وأوضحت التنسيقية أن الغارات الجوية طالت دوار النعيم وسط الرقة، والمتحف ومديرية التموين وبالقرب من كل من سكة القطار والمنطقة الصناعية، مشيرة إلى أن إحدى الغارات طالت جامع الحني في المدينة ما أدى إلى تدمير مأذنته.

وعرضت التنسيقية عدداً من الصور، التي تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من عدد من المناطق في مدينة الرقة، ولم يتسنّ التأكد من صحتها أو مكانها بالتحديد.

وفيما لم يتسنّ التأكد مما ذكرته التنسيقية الإعلامية من مصدر مستقل، لا يتسنّى عادة الحصول على تعليق من “داعش” بسبب القيود التي يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.

ومنذ أكثر من عام يسيطر مقاتلو “داعش” على محافظة الرقة، شمالي سوريا، بشكل شبه كامل، وذلك بعد قيامهم بطرد مقاتلي جبهة النصرة والجيش الحر وفصائل إسلامية أخرى كانت قد سيطرت عليها من النظام السوري منذ عامين تقريباً.